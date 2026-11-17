Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2023 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; quán triệt Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2030. Đồng thời, tập trung thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động và quá trình thực hiện các quy định của pháp luật; đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Các học viên tham gia tập huấn.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên các HTX nắm vững quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ và định hướng hoạt động của hệ thống Liên minh HTX. Qua đó, chủ động đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.