Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của hội viên

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh; đại diện Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng đại biểu Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Bắc Ninh là thành phố trẻ, nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển với hơn 70 khu, cụm công nghiệp, trong đó công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn giữ vai trò quan trọng. 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; nằm trong nhóm 12 địa phương tăng trưởng hai con số, thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước. Những kết quả phát triển của Bắc Ninh có sự đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Thời gian qua, thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức hội trực thuộc, trong đó có Hội Nhà báo; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo trong việc trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh khẳng định hội thảo là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan có thêm cơ sở thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức hội nói chung và Hội Nhà báo nói riêng hoạt động ổn định, hiệu quả, đúng quy định.

Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Đề nghị Hội Nhà báo các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại. Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, tăng cường phối hợp tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh báo cáo đề dẫn hội thảo.

Báo cáo đề dẫn, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: Thời gian qua, việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tại một số địa phương tạo những thay đổi đáng kể trong công tác tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động hội. Thực tiễn đặt ra yêu cầu các Hội Nhà báo địa phương phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên, sau hơn một năm hợp nhất, hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp. Các hội duy trì kế hoạch công tác, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, bảo đảm các hoạt động nghiệp vụ được triển khai liên tục.

Bên cạnh đó, công tác hội vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tập hợp và kết nối hội viên trên địa bàn rộng hơn. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại một số hội chưa đồng bộ; nguồn nhân lực có chuyên môn báo chí và tâm huyết với công tác hội còn hạn chế. Những vấn đề này đòi hỏi các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, xây dựng phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo là dịp để các Hội Nhà báo địa phương tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm những cách làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội trong tập hợp, đoàn kết hội viên, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; xây dựng Hội Nhà báo thực sự trở thành điểm tựa nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phục vụ sự phát triển của mỗi địa phương trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam thông tin: Hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 24 nghìn hội viên sinh hoạt tại 256 tổ chức hội. Hội thảo nghiệp vụ được duy trì tổ chức luân phiên hằng năm trở thành diễn đàn quan trọng để Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động.

Đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo lần thứ XXI diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi sâu sắc đối với tổ chức bộ máy và hoạt động báo chí, đồng chí Vũ Thị Hà đề nghị các cấp Hội cần bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam để tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức hội, điều chỉnh phương thức hoạt động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoạt động Hội duy trì ổn định, thiết thực, hiệu quả. Lấy hội viên làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ hội viên, nhà báo.

Đổi mới phong trào thi đua, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, các giải báo chí, khuyến khích sáng tạo và trách nhiệm xã hôi của người làm báo. Đẩy mạnh chuyển đổ số, chủ động ứng dụng công nghệ mới trong họa động Hội và hoạt động báo chí. Tăng cường liên kết giữa các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, duy trì giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ hội viên trên cơ sở điều kiện thực tế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua, khen thưởng; phát huy nguồn lực hội viên và tổ chức các sân chơi nghề nghiệp. Đồng thời, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường báo chí văn hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo.

Nghi thức chuyển giao Cờ luân lưu đăng cai hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII năm 2027 của Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Thông qua các ý kiến tham luận toàn diện, hội thảo phác thảo bức tranh rõ nét về sự chủ động, đổi mới phương thức hoạt động cùng quyết tâm chuyển đổi số của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong Cụm; đánh giá tác động và ảnh hưởng từ việc sáp nhập đơn vị hành chính và cơ quan báo chí đặt ra cơ hội, khó khăn, thách thức cho hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương.

Các ý kiến cũng đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, qua đó góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh chuyển giao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.