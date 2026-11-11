Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Cà Mau có Chỉ số CCHC (Par Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (SIPAS) cùng xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố, đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý, tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết 1.900/2.143 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 88,66%); đồng thời 100% thủ tục được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Đây là những kết quả tích cực trong nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn, người dân phải đi lại nhiều lần, đặc biệt là các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bùi Tứ Hải phát biểu phân tích những khó khăn trong giải quyết thủ tục đất đai và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Trước thực tế trên, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ quy trình, xác định nguyên nhân phát sinh hồ sơ trễ hạn; chủ động phối hợp với cơ quan thuế và chính quyền cấp xã tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý.

“Từng khâu, từng cơ quan phải xác định rõ trách nhiệm, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài mà không có hướng giải quyết cụ thể”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu chỉ đạo, yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cùng với xử lý các “điểm nghẽn”, đồng chí Nguyễn Minh Luân còn yêu cầu các địa phương cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hoá hồ sơ.

Việc ứng dụng công nghệ phải hướng đến giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần; đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về nhiệm vụ CCHC năm 2027, tỉnh xác định không chạy theo thành tích hay thứ hạng, mà lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cấp xã./.