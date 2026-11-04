Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

Tham dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Chức năng giám sát, phản biện của MTTQ được chú trọng. Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng truyền thông số, MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Năng lực tổ chức thực hiện, kỹ năng ứng dụng số của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở được nâng cao.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Trong đó, các ý kiến đề nghị hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh phải tạo ra sản phẩm cụ thể; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh phải tham gia tích cực, từ sớm, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội cần hướng đến việc khơi dậy nội lực của người dân; đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình “Lắng nghe dân nói”; quan tâm đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của của MTTQ và các tổ chức CT-XH đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó cần tập trung phối hợp triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cần tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án - Ảnh: Q.V

Cùng với đó, cần chủ động xây dựng, rà soát và thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp với chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chủ động, thực chất, rõ trách nhiệm và có kết quả cụ thể. Ngoài ra, cần tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội; phát huy vai trò giám sát, đôn đốc của MTTQ và các tổ chức CT-XH trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc phân bổ, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng và hiệu quả.

Chủ động đảm nhận những phần việc cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ; tham gia xây dựng các công trình, thiết chế phục vụ cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở, MTTQ và các tổ chức CT-XH có thể tham gia quản lý trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với thư viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương. Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo đủ điều kiện được quan tâm hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT-XH rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở các chương trình hành động đã ban hành, từng tổ chức cần đánh giá cụ thể tiến độ và kết quả triển khai. Bên cạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thường xuyên và tham gia các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cần nghiên cứu, lựa chọn những chuyên đề trọng tâm, có tính xuyên suốt để tập trung triển khai trong từng tổ chức, như: Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp chất lượng cao; phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số….

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các tổ chức CT-XH phải chuyển mạnh từ phương thức hoạt động mang tính phong trào sang chủ động đảm nhận nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức CT-XH trong hệ thống chính trị, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.