Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, thúc đẩy tăng trưởng

Trước khi làm việc với lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử và đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế mô hình sản xuất và gặp gỡ, lắng nghe tâm tư bà con nông dân trên địa bàn xã Trí Phải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử gặp gỡ, lắng nghe bà con nông dân xã Trí Phải trao đổi về tình hình sản xuất.

Theo chia sẻ của người dân, vụ sản xuất lúa - tôm năm nay gặp nhiều trở ngại ở đầu vụ do thời tiết bất lợi. Bà con mong muốn tỉnh kiểm soát, đảm bảo nguồn giống chất lượng, ổn định giá vật tư phân bón và có giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (bìa phải) động viên nông dân vượt qua khó khăn thời tiết đầu vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi vụ lúa - tôm năm nay.

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của nông dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị các sở, ngành và địa phương rà soát, có giải pháp hỗ trợ kịp thời để người dân an tâm sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử làm việc với lãnh đạo xã Trí Phải về tình hình thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy tăng trưởng khu vực I.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hà Minh Sữa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trí Phải, cho biết: Đến nay, địa phương thực hiện đạt và vượt 3/9 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026 (gồm: diện tích nuôi tôm, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh và tôm quảng canh cải tiến); phấn đấu đến cuối năm thực hiện hoàn thành 6 chỉ tiêu còn lại.

Trong đó, diện tích thuỷ sản thả nuôi hơn 13.800 ha (đạt 100% kế hoạch), tổng sản lượng thuỷ sản hơn 14.200 tấn (đạt 90,1%). Xã phối hợp với Công ty TNHH xã hội Tôm chứng nhận Minh Phú mở rộng diện tích nuôi tôm đạt chứng nhận ASC lên hơn 2.945 ha; hiện công ty đang nghiên cứu triển khai dự án nuôi tôm quy mô lớn theo hướng sản xuất tập trung.

Vụ lúa - tôm đã xuống giống 3.727/6.535 ha. Địa phương đang phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh triển khai 6 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.

Bà Nguyễn Việt Biên, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trí Phải, kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn vụ lúa - tôm.

Về phát triển kinh tế tập thể, trên địa bàn xã hiện có 8 hợp tác xã (HTX), 15 tổ hợp tác đang hoạt động, trong đó có 6 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Mặc dù trong 9 tháng năm nay không có HTX mới thành lập nhưng quy mô liên kết sản xuất có bước phát triển. Diện tích đất sản xuất tham gia vào các HTX tăng thêm 125 ha so với năm 2025.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Trí Phải kiến nghị tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực các HTX, kết nối doanh nghiệp tiêu thụ lúa và tôm càng xanh; hướng dẫn lập bản đồ quy hoạch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời hỗ trợ duy trì 61 ha lúa chứng nhận hữu cơ châu Âu và vùng tôm đạt tiêu chuẩn quốc tế ASC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị lãnh đạo UBND xã Trí Phải dồn sức đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu còn lại của năm, góp phần vào đà tăng trưởng chung của tỉnh.

Ghi nhận kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử giao Tổ công tác hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng khu vực I chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Trí Phải rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời bám sát địa bàn để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các HTX tiếp tục nâng cao năng lực, tư duy quản trị và chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh linh hoạt, sát thực tế thị trường; đồng thời gợi mở các HTX cần chủ động phối hợp với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú nghiên cứu, xây dựng dự án liên kết chuỗi sản xuất 2 giai đoạn trong nuôi tôm, nhằm tối ưu hoá giá trị, nâng cao thu nhập bền vững cho thành viên và nông dân./.