Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn cùng ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường (thứ 2, phải sang), ông Đặng Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, lắng nghe chia sẻ của các hộ buôn bán nhỏ trên địa phường. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Chuyển biến từ thực tiễn

Kết luận số 226-KL/TW chỉ rõ những hạn chế như: ban hành văn bản, tổ chức hội họp còn nhiều; phối hợp giữa các cơ quan, địa phương chưa chặt chẽ; chế độ thông tin, báo cáo thiếu đồng bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế. Do đó, Ban Bí thư yêu cầu khắc phục bệnh hình thức, lãng phí; loại bỏ cuộc họp không cần thiết, văn bản xin ý kiến rườm rà và tình trạng né tránh trách nhiệm, chờ họp và xin ý kiến.

Các cấp dành nhiều thời gian đi cơ sở, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Hiệu quả công việc đánh giá bằng kết quả thực chất, thay vì đếm số lượng văn bản hay thời gian hội họp; gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng cho biết, thực hiện Kết luận số 226-KL/TW là yêu cầu quan trọng nhằm đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy phường xác định cụ thể hóa kết luận bằng nhiệm vụ sát thực tiễn, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Mục tiêu là xây dựng lề lối làm việc khoa học, kỷ luật, tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện thực chất, rõ trách nhiệm, có kết quả cụ thể.

Thường trực Đảng ủy phường Thanh Khê đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Ảnh: THANH KHÊ

Trong quý III/2026, phường Ngũ Hành Sơn giảm 40,74% số cuộc họp; riêng cấp ủy giảm 12% so với quý III/2025.

“Giảm họp không đồng nghĩa với giảm sự lãnh đạo; giảm văn bản không có nghĩa là buông lỏng quản lý, mà là chuyển từ điều hành nặng giấy tờ sang phương thức sâu sát thực tiễn. Cán bộ tăng cường đến chi bộ, tổ dân phố nắm tình hình, lắng nghe ý kiến đảng viên, người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn”, bà Hồng chia sẻ.

Cùng với đổi mới lề lối làm việc, phường Ngũ Hành Sơn đạt nhiều kết quả tích cực: kết nạp 152 đảng viên (đạt 100% kế hoạch); thu ngân sách 5.777,919/5.795,6 tỷ đồng (đạt 99,69%); tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sớm và đúng hạn đạt 99,99%; hồ sơ trực tuyến đạt 99,98%; giải ngân đầu tư công đạt 71,63%.

Theo báo cáo tình hình công tác quý III và 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 của Thành ủy Đà Nẵng, việc triển khai Kết luận số 226-KL/TW bước đầu đạt kết quả tích cực. Quý III/2026, Thành ủy ban hành 766 văn bản, giảm 787 văn bản (tương ứng giảm 50,68% so với quý III/2025). Các địa phương: Đồng Dương, Quảng Phú, Thanh Khê, Tam Mỹ, Quế Phước, Đông Giang giảm từ 42% đến gần 59% số lượng văn bản ban hành. Về hội họp, Trà Liên giảm 58,14%, Ngũ Hành Sơn giảm 40,74%, Hương Trà giảm 40%, Điện Bàn Bắc giảm 36,84%.

Sàng lọc văn bản từ đầu vào

Từ thực tiễn quản lý, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Trần Tường Vân cho biết, trước đây có tình trạng chồng lấn trong ban hành văn bản từ cấp trên xuống cơ sở.

Tức là sau khi tiếp nhận văn bản từ cấp trên, bộ phận chuyên môn thường tiếp tục tham mưu ban hành văn bản triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên. Điều này khiến một nội dung có thể được nhiều cấp ban hành theo hệ thống dọc, khiến số lượng văn bản và cuộc họp gia tăng.

Theo bà Vân, ngoài những văn bản bắt buộc phải ban hành theo quy định, đối với nhiệm vụ thường xuyên, cần hạn chế việc nhiều cơ quan cùng ban hành văn bản chỉ đạo tương tự.

Để cắt giảm, phường Thanh Khê chủ động sàng lọc văn bản đến. Với văn bản chỉ đạo nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất không cần ban hành lại, lãnh đạo phường chuyển trực tiếp trên hệ thống quản lý đến phòng chuyên môn xử lý, không qua khâu tham mưu lại của bộ phận văn phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê Lê Văn Cương kiểm tra tại cơ sở trường học về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Hệ thống quản lý văn bản giúp lãnh đạo theo dõi quy trình, xác định rõ đơn vị phụ trách và giao việc nhanh chóng. Cách làm này hạn chế phát sinh văn bản trung gian, rút ngắn quy trình và nâng cao trách nhiệm của bộ phận trực tiếp thực hiện.

“Ví dụ, khi thành phố chỉ đạo nhiệm vụ liên quan đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo phường chỉ việc kiểm tra và bấm chuyển trực tiếp trên hệ thống đến phòng này xử lý, không phải chờ văn phòng tiếp nhận, tham mưu ký văn bản mới như lối truyền thống”, bà Vân nêu dẫn chứng.

Để sàng lọc hiệu quả, tránh trùng lặp, vai trò của cán bộ văn phòng tham mưu rất quan trọng. Cán bộ phải có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và nắm chắc nội dung, tham mưu đúng, trúng; tránh tình trạng có văn bản đến lại đề xuất ký ban hành văn bản triển khai.

Hiện nay phường Thanh Khê cũng đã thực hiện phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo phường phụ trách theo lĩnh vực, các phòng, ban chuyên môn. Trên cơ sở quy chế này, lĩnh vực, nội dung chuyên môn bộ phận nào thì chủ động tiếp nhận văn bản và xử lý theo thẩm quyền đã được phân công, phân nhiệm, phân quyền cụ thể và chịu trách nhiệm theo từng nội dung, công việc đó.

“Khi văn bản được sàng lọc từ đầu vào, cuộc họp đúng trọng tâm, thời gian dành cho thực tiễn sẽ nhiều hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bà Vân nói.