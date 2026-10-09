Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở đào tạo giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa sẽ giảm 1 cơ sở giáo dục đại học và 4 trường trung cấp, cao đẳng. Trao đổi về nội dung này, ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết:

Hiện nay, tỉnh Khánh Hoà có 1 cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc là Trường Đại học Khánh Hòa, 3 trường cao đẳng công lập (gồm: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh và 7 trường trung cấp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT (gồm: Trường Trung cấp Kinh tế; Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh; Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa; Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh). Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nền tảng quan trọng trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp vẫn còn tình trạng trùng lặp ngành nghề đào tạo; đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển bốn trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh: Công nghiệp; năng lượng; du lịch, dịch vụ; đô thị, xây dựng.

Ông Vũ Ngọc Đương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cần được rà soát, cơ cấu lại một cách đồng bộ. Vì vậy, việc xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư của Nhà nước và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

- Xin ông cho biết việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện theo định hướng nào?

Theo Công văn số 8562 ngày 25-12-2025, Bộ GD-ĐT định hướng sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các hình thức: Tái cấu trúc; đề xuất chuyển giao cơ sở giáo dục về bộ, ngành có phạm vi quản lý nhà nước phù hợp với ngành, nghề đào tạo; hợp nhất với cơ sở giáo dục khác; giải thể và chuyển nguồn lực sang cơ sở giáo dục khác cùng địa bàn hoặc cơ sở giáo dục có cùng ngành, lĩnh vực đào tạo. Đối với trường trung học nghề áp dụng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 105, ngày 8-4-2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210, ngày 12-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Chính phủ cũng định hướng, đối với cơ sở giáo dục đại học, thực hiện theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học do Bộ GD-ĐT xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó rà soát, sáp nhập, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn, hoạt động không hiệu quả. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh tối đa không quá 3 trường dạy nghề đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên).

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí theo Công văn số 8562 của Bộ GD-ĐT để tham mưu đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được thực hiện ra sao, thưa ông?

UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Bộ GD-ĐT tạo xin chủ trương về việc xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Khánh Hòa vào Trường Đại học Nha Trang (cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD-ĐT). Đối với các trường cao đẳng thuộc tỉnh, giữ nguyên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2); xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Nha Trang và Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa trao đổi trong một buổi học.

Đối với các trường trung cấp, UBND tỉnh thống nhất phương án thành lập Trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Hòa; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Đề án chuyển giao nguyên trạng Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh về Bộ Công an khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định; thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn; tổ chức lại Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phan Rang và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh vào Trường Trung cấp Du lịch – Kỹ thuật Cam Ranh; xây dựng Đề án tự chủ tài chính (nhóm 2) đối với Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh; sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa vào Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Khánh Hòa; chuyển đổi Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa thành Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Khánh Hòa.

Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 1 cơ sở giáo dục đại học và 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Xin ông cho biết lộ trình thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh?

Theo đề án, đến tháng 10 sẽ hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp. Đến tháng 4-2027 hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Đại học Khánh Hòa vào Trường Đại học Nha Trang. Đến năm 2027, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành việc xây dựng Đề án tự chủ tài chính nhóm 2. UBND tỉnh đã giao cho Sở GD-ĐT chủ trì tham mưu xây dựng các đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo đề án chung đã được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng phương án tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, hướng dẫn các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) rà soát, bàn giao toàn bộ hồ sơ chuyên môn, hồ sơ tài sản, tài chính theo quy định.

- Xin cảm ơn ông!