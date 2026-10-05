Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở giáo dục

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; lãnh đạo các địa phương và các cơ sở giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.600 học sinh, trong đó có khoảng 800 học sinh nội trú.

Quá trình triển khai còn một số vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kiến trúc và phần diện tích đất trùng với khu đất quy hoạch Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình cũ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình báo cáo tại cuộc họp.

Đại diện lãnh đạo phường Hoà Bình phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với những nội dung liên quan đến chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, UBND phường Hòa Bình thực hiện ngay văn bản gửi Sở Xây dựng.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tính toán việc kết nối, khai thác không gian hồ Thịnh Lang 2 phù hợp với nhu cầu của nhà trường; quan tâm các hạng mục phục vụ giáo dục thể chất ngay từ quá trình thiết kế.

Phường Hòa Bình khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt tổng mặt bằng, tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành khu tái định cư; bảo đảm chính sách hỗ trợ, tái định cư công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đối với Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào Trường Đại học Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình hiện đào tạo 696 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non với 17 lớp; bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường cho 928 học viên thuộc 16 lớp.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình phát biểu tại cuộc họp.

Việc sáp nhập nhằm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao năng lực tự chủ, sử dụng hiệu quả tài sản công, khắc phục chồng chéo ngành nghề đào tạo; tập trung phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và năng lực đào tạo theo hướng đa ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực.

Ngày 5/10/2026, Trường Đại học Hùng Vương đã gửi hồ sơ sáp nhập đến Bộ GD&ĐT. Các đơn vị đang xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động giảng dạy, cơ sở vật chất theo hướng không để xáo trộn việc học tập của sinh viên; nghiên cứu mở thêm một số ngành, lĩnh vực đào tạo tại cơ sở khu vực Hòa Bình.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu trong thời gian thực hiện đề án sáp nhập, nhà trường tiếp tục duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm chất lượng đào tạo, quyền lợi của người học và làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Các đơn vị liên quan cần rà soát kỹ phương án tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản và các điều kiện phục vụ đào tạo; bảo đảm quá trình sắp xếp chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế thấp nhất những xáo trộn.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương, Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện nội dung của đề án; nghiên cứu phương án duy trì, khai thác hiệu quả cơ sở đào tạo tại Hòa Bình sau sáp nhập, trong đó tiếp tục duy trì đào tạo giáo dục mầm non; phát triển các mã ngành mới dựa trên đặc thù của tỉnh Hòa Bình (cũ) như tiếng dân tộc Mường, du lịch...; xác định quy mô và có chiến lược trong tuyển sinh. Trường Đại học Hùng Vương rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trường CĐ Công nghệ Hòa Bình.

Làm việc tại Trường CĐ Nghề Sông Đà, đoàn công tác nghe báo cáo đề xuất nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2026-2030 của nhà trường. Theo đó, nhà trường đề xuất ưu tiên những hạng mục cấp thiết, khắc phục các công trình xuống cấp, bảo đảm an toàn và điều kiện tối thiểu phục vụ đào tạo.

Việc đầu tư được định hướng gắn với phương án sắp xếp, sáp nhập các trường CĐ, tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở chính, đủ điều kiện tiếp nhận học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức và các ngành nghề được chuyển về sau sáp nhập; tránh đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Về đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Trường CĐ Công nghệ Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc sáp nhập Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình vào Trường CĐ Nghề Sông Đà và đổi tên thành Trường CĐ Công nghệ Hòa Bình nhằm tạo điều kiện tập trung nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo để phát triển thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn, năng lực đào tạo đa ngành, đa trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

Trường CĐ Công nghệ Hòa Bình cần định hướng phát triển sau sáp nhập, hình thành một cơ sở đào tạo nghề tập trung, có đủ điều kiện về phòng học, xưởng thực hành, chỗ ở và sinh hoạt cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục rà soát kỹ hiện trạng, xác định đúng nhu cầu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch và phương án sắp xếp của tỉnh. Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; từng bước xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo nghề tập trung, đồng bộ, hiện đại.