Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị từ Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, các cơ quan nghiên cứu lịch sử, văn hóa và thân nhân gia đình Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo tập trung đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa của khu tưởng niệm, vai trò trong giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống; đồng thời nhận diện những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo tồn, khai thác công trình, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả trong tình hình mới.

Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân là nữ chiến sĩ điệp báo quả cảm của Ty Công an Bắc Giang, tiền thân của lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh ngày nay. Cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh của đồng chí là biểu tượng của lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị kiên cường, trí dũng và đức hy sinh của người chiến sĩ công an cách mạng. Những phẩm chất cao đẹp ấy tiếp tục là nguồn lực tinh thần quý báu, góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Sau hơn hai năm đưa vào khai thác, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân từng bước trở thành địa chỉ tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và về nguồn. Tại đây đã đón tiếp nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Tuy nhiên, để công trình phát huy giá trị bền vững, việc bảo tồn không thể chỉ dừng ở gìn giữ kiến trúc, tổ chức các hoạt động tưởng niệm mà cần gắn chặt với mục tiêu giáo dục, rèn luyện con người.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng, quá trình chiến đấu, hy sinh và những cống hiến của Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân; phân tích giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của khu tưởng niệm. Các ý kiến trao đổi về thực trạng quản lý, bảo tồn, khai thác công trình, những khó khăn trong sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống tại các địa chỉ đỏ.

Điểm nhấn của hội thảo là định hướng chuyển từ hoạt động tưởng niệm đơn thuần sang tổ chức giáo dục truyền thống có chiều sâu, lấy chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ làm thước đo hiệu quả. Trên tinh thần đó, hội thảo xác định tiếp tục nghiên cứu, xác minh và hoàn thiện hệ thống tư liệu lịch sử về Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân bảo đảm tính khoa học, chính xác, thống nhất trước khi đưa vào giới thiệu, tuyên truyền và phục vụ giáo dục.

Đại biểu Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an (Bộ Công an) thảo luận tại hội thảo.

Cùng với hoàn thiện tư liệu, các đại biểu đề xuất đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với khu tưởng niệm; tổ chức các chương trình về nguồn, sinh hoạt chính trị chuyên đề và hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc học tập truyền thống cần gắn với rèn luyện đạo đức, tác phong, kỷ luật, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, tránh hình thức, chạy theo số lượng các đoàn tham quan mà chưa chú trọng hiệu quả thực chất.

Ứng dụng công nghệ số cũng được xác định là hướng cần quan tâm, trên cơ sở điều kiện thực tế và nguồn tư liệu đã được kiểm chứng. Việc rà soát, nâng cao hiệu quả hệ thống thuyết minh điện tử bằng mã QR, xây dựng tài liệu giới thiệu, sản phẩm truyền thông và học liệu số góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ và người dân tìm hiểu lịch sử thuận tiện hơn. Công nghệ phải phục vụ nội dung lịch sử, không thay thế yêu cầu xác thực tư liệu, đồng thời cần có phương án quản lý, cập nhật và duy trì hoạt động ổn định.

Đại biểu tham quan gian trưng bày về các hoạt động tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, làm rõ giá trị lịch sử và hoàn thiện cơ sở tư liệu. Quá trình bảo tồn, tôn tạo gắn với ứng dụng công nghệ số và mở rộng khả năng tiếp cận; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng.

Phát huy giá trị Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân không chỉ là trách nhiệm tri ân người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của lực lượng Công an nhân dân. Thông qua hội thảo, Công an thành phố hướng tới đưa các kết quả nghiên cứu, kiến nghị vào thực tiễn bằng những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp thẩm quyền và điều kiện triển khai.