Nâng cao hiệu quả giám sát và giải quyết kiến nghị của cử tri

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Phiên họp.

Trong tháng 10, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề, xem xét 29 nội dung và thông qua 26 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 phiên họp, 2 hội nghị; triển khai giám sát việc quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước và thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành. Đồng thời tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực y tế, tiếp nhận 15 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và xử lý theo quy định.

Đại biểu dự Phiên họp.

Trong tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tiếp tục giám sát công tác quản lý đất đai, đầu tư công, ngân sách và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, chuẩn bị phiên giải trình về nội dung này; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, các đại biểu cho ý kiến đối với các báo cáo về kết quả giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, tổng hợp kiến nghị của cử tri, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo dõi địa bàn.

Kết luận Phiên họp, đối với công tác khảo sát, giám sát và nắm bắt tình hình, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phân tích, tổng hợp, bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng thực chất.

Kết quả khảo sát không chỉ dừng lại ở việc nhận diện thực trạng mà phải làm cơ sở tham mưu, đề xuất các định hướng, giải pháp có tính chiến lược; kịp thời cảnh báo những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu kết luận Phiên họp.

Đối với những nội dung triển khai chậm tại các xã, phường, cần xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp đôn đốc phù hợp, phát huy vai trò, thẩm quyền của cơ quan dân cử ở địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi các nghị quyết, đồng chí Bùi Văn Lương cho rằng cần tăng cường khảo sát, lượng hóa kết quả thực hiện, đánh giá cụ thể nguồn lực đã bố trí, đối tượng thụ hưởng, hiệu quả chính sách và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp với thực tiễn; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền, đồng thời làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với những nội dung thực hiện chậm, chưa đạt yêu cầu.

Việc xây dựng vị trí việc làm phải căn cứ vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, kết quả công tác và sản phẩm cụ thể; đánh giá đầy đủ khối lượng, thời gian thực hiện từng nhiệm vụ, khả năng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, từ đó xác định vị trí việc làm và nhu cầu biên chế phù hợp.