Nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, đáp ứng sự mong đợi của cử tri

Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ./.