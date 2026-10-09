Nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp của các cơ quan hữu quan, năm 2026, TAND 2 cấp tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, TAND 2 cấp đã giải quyết, xét xử 7.539/7.701 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỉ lệ 97,9% (trong đó, TAND tỉnh giải quyết 531/554 vụ, việc, đạt 95,85%; các TAND khu vực giải quyết 7.008/7.147 vụ, việc, đạt 98,06%). So với năm 2025, số vụ án thụ lý tăng 1.013 vụ, việc và số vụ, việc được giải quyết tăng 1.030 vụ, việc.

Đối với án hình sự, năm 2026, TAND 2 cấp thụ lý 1.207 vụ/2.463 bị cáo, giải quyết, xét xử 1.193 vụ/2.436 bị cáo, đạt tỉ lệ 98,84% về số vụ, vượt 8,84% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác xét xử các vụ án hình sự được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm. Các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung cơ bản bảo đảm có căn cứ pháp luật. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được nâng cao, hình phạt áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Một phiên toà hình sự được tổ chức công khai tại Toà án nhân dân tỉnh trong năm 2026 - Ảnh: V.H

Về án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, TAND 2 cấp giải quyết 6.262/6.410 vụ, việc đã thụ lý, đạt 97,69%, vượt 12,69% so với chỉ tiêu đề ra. Đối với các vụ việc dân sự, tranh chấp chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực đất đai và hợp đồng tín dụng với tính chất ngày càng phức tạp.

Trong năm, TAND 2 cấp đã hòa giải thành 3.905 vụ, việc theo thủ tục tố tụng, đạt tỉ lệ 64,23%, góp phần giải quyết nhanh các tranh chấp, giảm áp lực cho Thẩm phán xét xử và ổn định tình hình tại địa phương.

Công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện hiệu quả. Năm 2026, TAND 2 cấp có 865 vụ, việc được chuyển sang hòa giải, đối thoại; hòa giải, đối thoại thành 680 vụ, việc, đạt tỉ lệ 78,61%. Năm 2026, TAND 2 cấp thụ lý 84 vụ án hành chính, giải quyết 84 vụ, đạt tỉ lệ 100%, tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 35% so với chỉ tiêu đề ra.

Kể từ ngày 1/7/2025-30/9/2026, thực hiện theo thẩm quyền mới, TAND tỉnh đã thụ lý 10 đơn đề nghị giám đốc thẩm, đã giải quyết, xét xử 10 vụ, đạt tỉ lệ 100%. Đây là một trong những nhiệm vụ mới có ý nghĩa quan trọng sau khi TAND tỉnh được giao thực hiện thẩm quyền xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Đổi mới hoạt động, phụng sự công lý

Thời gian qua, TAND 2 cấp tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng chức danh tư pháp và người đứng đầu. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động của TAND 2 cấp được duy trì ổn định, không để xảy ra khoảng trống về thẩm quyền hoặc gián đoạn việc giải quyết các vụ án, vụ việc.

Một phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến - Ảnh: V.H

Từ ngày 1/10/2025-30/9/2026, TAND 2 cấp đã xét xử 132 phiên tòa trực tuyến, trong đó TAND tỉnh 37 phiên, TAND khu vực 95 phiên (có 26 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm). Đặc biệt, TAND tỉnh đã bố trí điểm cầu thành phần tại TAND tỉnh để Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến với 34 phiên tòa hình sự, dân sự và hành chính.

Kết quả này cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xét xử tại TAND 2 cấp tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục được mở rộng. TAND 2 cấp cũng đã tổ chức 112 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng xét xử, điều hành phiên tòa, tranh tụng và áp dụng pháp luật. Việc công khai bản án, quyết định tiếp tục được chú trọng, với 5.987 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Các quyết định thi hành án được thực hiện kịp thời, không để quá hạn luật định.

Trong công tác chuyển đổi số, TAND 2 cấp tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ các vụ án từ năm 1989 đến trước thời điểm hợp nhất 2 tỉnh; tiếp tục số hóa hồ sơ phát sinh và chuẩn bị số hóa toàn bộ hồ sơ còn lại theo chỉ đạo của TAND tối cao. Đơn vị cũng là một trong những Tòa án đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc rà soát, làm sạch và đồng bộ dữ liệu trên phần mềm quản lý án, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng Tòa án điện tử.

Ông Trần Hữu Sỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, với phương châm “Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, đơn vị xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, như: Cụ thể hóa các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 34/2026/QH16 của Quốc hội thành nhiệm vụ quản lý, điều hành phù hợp với từng đơn vị; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng giải quyết án, không để xảy ra án quá hạn do nguyên nhân chủ quan. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định, đặc biệt chú trọng các vụ án dân sự, đất đai, kinh doanh, thương mại, hành chính và các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiểm soát tỉ lệ án bị hủy, sửa; bảo đảm không để xảy ra oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm việc ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và duy trì kiểm tra chuyên môn thường xuyên và chuyên đề; kịp thời phát hiện sai sót, vướng mắc trong áp dụng pháp luật; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn xét xử; chú trọng công tác giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền mới của Tòa án tỉnh...

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác định hòa giải, đối thoại là giải pháp quan trọng để giải quyết tranh chấp nhanh chóng, giảm áp lực xét xử và hạn chế các khiếu kiện kéo dài; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử, tập trung số hóa hồ sơ, dữ liệu án; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu trên hệ thống Nền tảng quản lý án toàn trình; tăng cường sử dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử, xét xử trực tuyến và các nền tảng hỗ trợ nghiệp vụ.

Đặc biệt, TAND 2 cấp chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký đáp ứng yêu cầu mới, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kỷ luật, kỷ cương công vụ; kiên quyết phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân.