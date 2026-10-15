Nâng cao hiệu quả đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lao động Việt Nam theo Chương trình EPS nhập cảnh Hàn Quốc tại sân bay Incheon. Ảnh minh họa: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới đã được ban hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Quốc hội thông qua là những cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Theo Thứ trưởng, yêu cầu hiện nay không chỉ là gia tăng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài mà còn phải nâng cao chất lượng việc làm, tay nghề và khả năng phát huy kỹ năng sau khi trở về nước. Người lao động cần được đào tạo nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật, văn hóa và phong tục tập quán của thị trường tiếp nhận; đồng thời được doanh nghiệp và các cơ quan liên quan hỗ trợ trong quá trình làm việc để có thể tìm được việc làm phù hợp khi về nước.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu minh bạch, công khai các thỏa thuận về hợp tác lao động để người dân, cán bộ cơ sở và doanh nghiệp hiểu được chương trình, mục tiêu, thông tin rõ ràng các chi phí, thời gian đào tạo để người dân, người lao động biết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Thứ trưởng đề nghị chính quyền xã, phường phát huy vai trò trong tuyên truyền, quản lý và kết nối người lao động với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng; đồng thời, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cần thông tin rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp khi tham gia Quỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh Mai Sơn cho biết, từ năm 2024 đến tháng 9/2026, địa phương có hơn 22.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó 21.223 người thông qua các doanh nghiệp dịch vụ và 977 người thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ). Bình quân mỗi năm, thành phố có hơn 7.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Khi trở về nước, lực lượng lao động này có thể bổ sung nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và các khu công nghiệp. Trong bối cảnh Bắc Ninh định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn, địa phương xác định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn là giải pháp chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ, kỷ luật và khả năng thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Quỹ thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời tuyên truyền về thị trường, chính sách, pháp luật và các chương trình hỗ trợ. Sau hơn 20 năm thành lập, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ hơn 13.000 lao động, ghi dấu là một công cụ về chính sách tài chính của Nhà nước, vừa mang tính xã hội vừa có ý nghĩa phát triển kinh tế bền vững, gắn liền với mục tiêu nhân văn “Bảo đảm an toàn, quyền lợi, và tương lai nghề nghiệp của người lao động Việt Nam”.