Nâng cao hiệu quả dự báo phụ tải nhằm đảm bảo an ninh cung ứng điện quốc gia

Cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Đức Cường chủ trì hội thảo “Dự báo nhu cầu phụ tải phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và quản lý chặt chẽ nhu cầu phụ tải nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

Trong bối cảnh ngành điện đối mặt với nhiều áp lực về cân đối nguồn và lưới, các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu cùng các chuyên gia đầu ngành đã tập trung thảo luận tìm giải pháp ứng phó tại hội thảo “Dự báo nhu cầu phụ tải phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và quản lý chặt chẽ nhu cầu phụ tải nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Cục Điện lực (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 22/10 vừa qua.

Cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Đức Cường cho biết, chương trình Quy hoạch điện VIII đang tiến hành các bước điều chỉnh và việc triển khai tái cấu trúc ngành điện được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Đức Cường cho biết, dự án sửa đổi Luật Điện lực đã trình Quốc hội thảo luận ở tổ, dự kiến thảo luận tại hội trường vào ngày 03/11 và tiến hành biểu quyết thông qua vào ngày 20/11. Song song với đó, chương trình Quy hoạch điện VIII đang tiến hành các bước điều chỉnh và việc triển khai tái cấu trúc ngành điện được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra.

Liên quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ xem xét áp dụng thủ tục rút gọn nhằm tối ưu hóa thời gian ở các khâu ban đầu như lựa chọn đơn vị tư vấn hay phê duyệt đề cương. Theo đề xuất, Viện Năng lượng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nội bộ, trong khi kết quả đầu ra vẫn bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy trình quy định và thẩm quyền quyết định thuộc về Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc điều chỉnh xuất phát từ thực tế triển khai quy hoạch về nguồn và lưới điện tại 34 tỉnh, thành phố thời gian qua còn một số hạn chế so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, áp lực cung ứng điện khu vực miền Bắc cũng như miền Nam trong giai đoạn 2027-2030 cùng việc tiến độ một số dự án nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dự kiến điều chỉnh sang sau năm 2030 đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, cập nhật lại cơ cấu ngành điện để phù hợp với tình hình thực tế.

Về đánh giá và rà soát phụ tải điện, dữ liệu tại hội thảo ghi nhận mức độ tăng trưởng tiêu thụ điện đang tập trung cao tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các yếu tố mới như nhu cầu năng lượng lớn từ các trung tâm dữ liệu theo đề xuất của những tập đoàn công nghệ lớn cùng xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang xe điện đang đặt ra những bài toán và yêu cầu quản lý hoàn toàn mới cho ngành điện.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý và các chuyên gia trình bày nhiều tham luận quan trọng, đồng thời trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến

Trước bối cảnh đó, định hướng quản lý đòi hỏi phải đổi mới phương thức điều hành phụ tải với sự tham gia chủ động của 5 tổng công ty điện lực - những đơn vị trực tiếp bán điện, nắm rõ cơ cấu và thực tế tiêu thụ của từng nhóm khách hàng. Để hoàn thành công tác rà soát trước ngày 30/10/2026, Cục Điện lực dự kiến thành lập 3 đoàn công tác tiến hành làm việc trực tiếp tại cả 3 miền.

Bên cạnh đó, về phân công trách nhiệm, chính quyền địa phương đóng vai trò chủ thể trong việc bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn, trong khi Bộ Công Thương sẽ đồng hành và cụ thể hóa nhiệm vụ của từng đơn vị liên quan.

Đối với các phụ tải lớn và trung tâm dữ liệu, định hướng chính sách đặt ra yêu cầu nhà đầu tư phải chủ động hơn trong việc tự cân đối và bảo đảm nguồn cung năng lượng tại chỗ. Đồng thời, các dự án phụ tải phát triển mới có quy mô công suất lớn phải chứng minh được suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm thuộc nhóm tối ưu hiện nay để làm cơ sở xem xét đầu tư.

Ngoài ra, công tác tiết kiệm điện cũng chuyển dịch từ tuyên truyền chung sang áp dụng các công cụ đo đếm định lượng và chế tài quản lý rõ ràng nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các bản tham luận từ các chuyên gia Viện Năng lượng về đánh giá tình hình thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, cập nhật dự báo nhu cầu điện,cùng các phương pháp luận và thông số đầu vào liên quan.

Chương trình cũng tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ đại diện Cục Công nghiệp về quản lý nhu cầu phụ tải trong sản xuất công nghiệp và đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực Tăng Thế Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các ý kiến đóng góp bằng văn bản để trình cấp có thẩm quyền

Trên cơ sở các nội dung thảo luận, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Tăng Thế Hùng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các ý kiến đóng góp bằng văn bản để trình cấp có thẩm quyền; trong đó tập trung làm rõ các kịch bản tiết kiệm điện và định hướng phát triển công nghiệp làm cơ sở hoàn thiện quy hoạch.

Nhấn mạnh về định hướng dài hạn, ông Tăng Thế Hùng khẳng định những nỗ lực hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật Điện lực, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đều hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cung ứng điện quốc gia và duy trì mức giá điện hợp lý, phù hợp với sức chi trả của người dân cũng như nền kinh tế.