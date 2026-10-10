Nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe phụ nữ

Theo kế hoạch, tất cả xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác sàng lọc. Các địa phương lập danh sách quản lý, theo dõi trẻ em gái từ 9-15 tuổi để tư vấn tiêm vắc xin HPV; phụ nữ từ 30-49 tuổi và 40-70 tuổi để truyền thông, tư vấn và tổ chức tầm soát ung thư phù hợp.

Thành phố phấn đấu 70% trẻ em gái từ 9-15 tuổi trong danh sách quản lý được tiêm đủ liều vắc xin HPV theo lộ trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế; ít nhất 50% số cơ sở y tế triển khai hoạt động sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung theo hướng dẫn chuyên môn.

Đối với ung thư vú, hoạt động sàng lọc tập trung vào phụ nữ từ 40-70 tuổi thông qua khám lâm sàng, tư vấn và hướng dẫn tự khám vú. Trường hợp nghi ngờ được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để chẩn đoán chuyên sâu. Với ung thư cổ tử cung, phụ nữ từ 30-49 tuổi được sàng lọc bằng các phương pháp phù hợp; trường hợp phát hiện bất thường được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục chẩn đoán, điều trị.

CDC Đà Nẵng cũng tăng cường tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở, chuẩn hóa quy trình chuyển tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng và theo dõi kết quả sàng lọc.

Hoạt động nhằm từng bước chuyển trọng tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ từ điều trị sang chủ động dự phòng, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng.