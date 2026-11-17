Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc làm việc với 5 phường (Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa). Ảnh: Nguyên Bảo

Theo báo cáo tổng hợp của 5 phường tại cuộc làm việc cho thấy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 cơ bản tích cực. Trong đó, phường Ô Chợ Dừa có kết quả nổi bật với 8/11 chỉ tiêu hoàn thành; phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoàn thành 7/11 chỉ tiêu; các phường Đống Đa, Kim Liên và Láng đều hoàn thành 5/11 chỉ tiêu.

Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng nổi bật, cả 5 phường đều vượt dự toán năm, trong đó Ô Chợ Dừa đạt 192,2%, Kim Liên đạt 147,54%, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt 133,98%, Láng đạt 119,79% và Đống Đa đạt 110,6%. Các chỉ tiêu an sinh xã hội, bảo hiểm, cung cấp nước sạch, thu gom rác thải cơ bản được bảo đảm; 5/5 phường duy trì không có hộ nghèo.

Ngoài ra, lũy kế tỷ lệ giải ngân của các phường đều đạt cao hơn trung bình của thành phố là 60,48%. Cụ thể, tính đến ngày 12-11-2026, luỹ kế giải ngân của phường Đống Đa đạt 264/321 tỷ đồng (đạt 84,16% kế hoạch); phường Kim Liên đạt 240/346 tỷ đồng (đạt 84,16% kế hoạch); phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt 226/237 tỷ đồng (đạt 99% kế hoạch); phường Láng đạt 194/298 tỷ đồng (đạt 67,07% kế hoạch) và phường Ô Chợ Dừa đạt 1.585/1.685 tỷ đồng (đạt 94,49% kế hoạch). Bên cạnh đó, về công tác quản lý tài sản công, 5 phường đã cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý trụ sở phường thuộc phạm vi quản lý theo phê duyệt của UBND thành phố…

Lãnh đạo Sở Công thương nêu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Bảo

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các phường trong triển khai nhiệm vụ. Theo đó, các địa phương đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới cách tiếp cận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ khó, đột xuất, trong đó có các vấn đề về trật tự đô thị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Theo đó, về công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các sở, ngành tăng cường hướng dẫn trực tiếp đội ngũ cán bộ tại phường, nhất là những lĩnh vực mới được tổ chức, sắp xếp lại. Các đơn vị Thuế, Tài chính, Công Thương và Thống kê cần cử cán bộ xuống cơ sở tập huấn, giải đáp những vấn đề phát sinh; giúp cán bộ phường nắm nghiệp vụ về giải ngân, thanh quyết toán thuế và các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Bảo

Về chỉ tiêu tăng trưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý việc xác định phải có phương pháp tính phù hợp, phản ánh sát thực tế hoạt động kinh tế và mức chi tiêu của người dân. Các cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn cách tính, trực tiếp hỗ trợ các phường xác định chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung của thành phố.

Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các địa phương phát huy nguồn lực xã hội. Theo đó, những việc xã hội có thể làm thì tạo điều kiện để xã hội tham gia và nhà nước tập trung thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình. Việc đầu tư trường học, bệnh viện cần xem xét khả năng huy động nguồn lực trong nước và nước ngoài.

Về thu chi ngân sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính cần nghiên cứu, tính toán tỷ lệ điều tiết phù hợp, bảo đảm nguồn lực để địa phương thực hiện nhiệm vụ chi. Việc xây dựng dự toán, phân cấp và xác định tỷ lệ điều tiết phải có nguyên tắc, căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối. Các khoản chi sự nghiệp cần xác định mức tối thiểu cho từng lĩnh vực, tránh phân bổ không đồng đều.

Đối với công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phường phối hợp với sở, ngành rà soát, hoàn thiện quy hoạch, làm cơ sở định hướng quản lý, đầu tư và kêu gọi đầu tư, trong đó có các công trình xã hội hóa. Các địa phương cần nghiên cứu phương án tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ; tăng cường kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, nhất là cam kết về nhân lực, trang thiết bị và công nghệ trong vệ sinh môi trường, duy trì hạ tầng. Việc lựa chọn nhà thầu phải gắn với kiểm soát chất lượng, không để đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện không đúng cam kết.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Nguyên Bảo

Về hoạt động thương mại, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các phường nghiên cứu sắp xếp điểm kinh doanh và từng bước hạn chế, tiến tới không còn chợ cóc, chợ tạm; đồng thời bố trí địa điểm phù hợp để người dân duy trì hoạt động kinh doanh. Việc tổ chức không gian kinh doanh cần gắn với định hướng phát triển kinh tế đêm và điều kiện thực tế từng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng cuối năm và chuẩn bị điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm. Đồng thời, các phường phải thường xuyên đối chiếu số liệu với cơ quan thống kê, kho bạc, cơ quan thuế; cập nhật tiến độ giải ngân, kết quả thực hiện chỉ tiêu và tình hình thu ngân sách. Việc đối chiếu cần thực hiện hằng tuần để lãnh đạo địa phương nắm chắc tình hình, chủ động điều hành. Các đơn vị cũng cần tính toán mức tồn ngân sách hợp lý, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, tránh tồn đọng quá lớn hoặc thiếu kinh phí.

Đối với những nội dung cần đổi mới, sáng tạo, thí điểm trong quản trị đô thị, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị sở, ngành phối hợp với địa phương lựa chọn vấn đề phù hợp, có điều kiện triển khai. Thành phố định hướng nghiên cứu xây dựng đề án trong năm 2027, tập trung chuyển từ “tư duy quản lý” sang “quản trị đô thị”, phát huy tính chủ động của cấp cơ sở và khai thác đặc thù, tiềm năng từng địa bàn trong triển khai, thực hiện.