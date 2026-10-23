Nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số địa bàn còn tập trung vào các vụ việc nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh, đại lý ở khâu cuối của chuỗi cung ứng, chưa tập trung đúng mức vào việc xác minh, xử lý các nguồn sản xuất, đầu mối cung ứng, đối tượng chủ trì, cầm đầu và các vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp.

Việc xử lý vi phạm trên môi trường mạng, môi trường số chưa thực sự triệt để do các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn công nghệ cao, thường xuyên thay đổi công nghệ, máy chủ, phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ mới, trong đó có AI, gây khó khăn cho việc xác định chủ thể, thu thập chứng cứ và xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi và hợp tác quốc tế để phát huy hiệu quả, nhất là trong xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao.

Ông Lê Huy Anh - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, sự phát triển của công nghệ kéo theo phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, có tính chất xuyên biên giới và liên tục thay đổi để đối phó với hoạt động kiểm tra, xử lý.

Trước tình hình đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xác định công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nâng cao trách nhiệm và nhận thức về sở hữu trí tuệ gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp và người dân; cần tập trung kiểm tra, xử lý các vụ việc có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm xử lý đến tận gốc, truy đến nguồn sản xuất, đầu mối cung ứng, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không chỉ dừng ở kinh doanh, phân phối nhỏ lẻ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được cơ quan Công an khởi tố theo quy định của pháp luật; bảo đảm xử lý nghiêm minh, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa và răn đe đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.