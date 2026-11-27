Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Kim Khánh

Bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa

Tuyến biên giới tỉnh Tuyên Quang có địa hình chủ yếu là núi cao, rừng sâu, nhiều khu vực bị chia cắt, dân cư phân bố không đồng đều. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý của các đơn vị Bộ đội Biên phòng có sự thay đổi, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các kế hoạch, biện pháp phù hợp. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xây dựng, triển khai 10 kế hoạch chuyên đề, 4 kế hoạch cao điểm; ban hành 15 công văn và 28 điện chỉ đạo các đơn vị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 3 tổ công tác xuống địa bàn, trực tiếp phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại những tuyến, địa bàn trọng điểm. Các đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở, đường mòn qua lại biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Đồng thời, các đơn vị duy trì phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Trung Quốc trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hai bên biên giới.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun cho biết: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Công an, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phía đối diện giúp nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, xác minh, xử lý vụ việc, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để thực hiện hành vi phạm tội”.

Việc duy trì các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp giữa các lực lượng đã góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự; các vụ việc xảy ra đều được các đơn vị chủ trì hoặc phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý 32 vụ với 38 đối tượng. Trong đó, lực lượng Biên phòng xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án TQ626 và TQ726; khởi tố, điều tra ban đầu 2 vụ với 4 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh: Kim Khánh

Bên cạnh đó, các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng trong 2 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước 3,7 triệu đồng; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho lực lượng Công an xử lý 1 vụ với 1 đối tượng vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cũng phối hợp xử lý, bàn giao cho phía Trung Quốc 5 đối tượng trong 4 vụ việc liên quan đến công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép và sử dụng giấy tờ có dấu kiểm chứng, chứng nhận giả.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Biên phòng đã giải cứu 2 phụ nữ nghi là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ tư cách nạn nhân đối với hai trường hợp này. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, điều tra 23 vụ với 25 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác. Trong số các chuyên án đã đấu tranh thành công, Chuyên án TQ626 là một trong những kết quả nổi bật, thể hiện sự chủ động của lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong phát hiện, đấu tranh với tội phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đưa phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trên địa bàn xã Sơn Vĩ. Từ những thông tin ban đầu, lực lượng nghiệp vụ đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, từ đó tham mưu xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh. Ngày 25/6/2026, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun đấu tranh thành công Chuyên án TQ626. Kết quả này góp phần ngăn chặn hoạt động tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, đồng thời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ sang Trung Quốc hoạt động mại dâm của các đối tượng phạm tội.

Chuyên án TQ726 tiếp tục cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới. Ngày 18/7/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây đón, dẫn đường, tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Quá trình đấu tranh có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun và các lực lượng chức năng liên quan. Việc đấu tranh thành công chuyên án tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Cùng với đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân, khuyến khích nhân dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Huỳnh Văn Sáu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình tội phạm trên tuyến biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, ma túy và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép”.

Trước đặc thù địa bàn miền núi, địa hình chia cắt và tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, việc phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.