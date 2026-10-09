Nâng cao hiệu quả đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo ban tổ chức, đăng ký biện pháp bảo đảm là công cụ quan trọng góp phần công khai, minh bạch tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch, bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng và thúc đẩy lưu thông nguồn vốn trong nền kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, làm rõ các quy định pháp luật và những lưu ý trong quá trình đăng ký, cung cấp thông tin. Đồng thời, đánh giá thực tiễn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; nhận diện các lỗi, vướng mắc thường gặp trong quá trình kê khai, đặc biệt là qua Hệ thống đăng ký trực tuyến.

Trên cơ sở đó, các bên tìm ra giải pháp hạn chế tình trạng hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung hoặc bị từ chối do nguyên nhân chủ quan.

Những trao đổi thiết thực này góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan đăng ký và các tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm tại khu vực miền Trung.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 255.040 hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94,6%.

Việc đẩy mạnh đăng ký trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian xử lý. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm như: hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu về thông tin, sai sót trong cách thức kê khai, hoặc thiếu thống nhất trong quá trình thực hiện.