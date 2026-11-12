Nâng cao hiệu quả công tác y học dự phòng trong Quân đội

Công tác YHDP góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì quân số khỏe, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường, trong khi thời tiết, môi trường và điều kiện huấn luyện có thể làm phát sinh những nguy cơ đối với sức khỏe bộ đội. Điều đó đòi hỏi cơ quan chuyên môn phải phát hiện sớm nguy cơ, triển khai biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị phương án xử trí khi có tình huống phát sinh.

Để tham mưu sát thực tế, cơ quan tham mưu, kế hoạch của Viện tổng hợp thông tin về tình hình dịch bệnh, thời tiết, môi trường, đặc điểm huấn luyện và sức khỏe bộ đội. Trên cơ sở đó, cơ quan đề xuất với lãnh đạo Viện xác định nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn và đối tượng cần ưu tiên theo từng thời điểm. Kết quả dự báo là căn cứ để chuẩn bị phương án, lực lượng và phương tiện ngay từ khi nhận diện nguy cơ.

Chỉ huy Viện Y học dự phòng Quân đội kiểm tra công tác xử lý vệ sinh tại bệnh viện dã chiến trong diễn tập.

Khi xây dựng kế hoạch, cơ quan tham mưu cụ thể hóa yêu cầu chỉ đạo thành từng nhiệm vụ, xác định tiến độ, lực lượng, phương tiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế, xác định rõ nội dung triển khai thường xuyên và phương án đáp ứng nhiệm vụ đột xuất. Năm 2026, Viện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống say nắng, say nóng tại các đơn vị. Sau khi kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Viện tổ chức các đoàn công tác phối hợp với cơ quan quân y các cấp kiểm tra văn bản, kế hoạch của từng đơn vị, điều kiện bảo đảm tại thao trường và khả năng xử trí tình huống giả định. Qua kiểm tra, các đoàn có thể đánh giá việc chuẩn bị của đơn vị từ khâu lập kế hoạch đến khả năng xử trí tại chỗ.

Nhiệm vụ phòng, chống dịch cần sự phối hợp giữa các bộ phận dịch tễ, xét nghiệm, vi sinh, môi trường với quân y đơn vị và cơ quan chỉ huy. Cơ quan tham mưu xác định đầu mối, phân công trách nhiệm và quy định thời hạn thực hiện để các lực lượng phối hợp thống nhất. Trong quá trình triển khai, cơ quan theo dõi tiến độ, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch khi tình hình thay đổi hoặc phát sinh khó khăn về nhân lực, vật tư, trang thiết bị. Kết quả thực hiện là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và rút kinh nghiệm cho kế hoạch tiếp theo.

Công tác YHDP còn đòi hỏi khả năng huy động lực lượng, phương tiện trong thời gian ngắn khi có nhiệm vụ đột xuất. Những năm qua, cơ quan tham mưu, kế hoạch của Viện đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, phối hợp huy động lực lượng để đáp ứng yêu cầu phát sinh. Khi có nhiệm vụ đột xuất, cơ quan tham mưu phải nắm chắc yêu cầu chuyên môn, thời gian thực hiện và khả năng bảo đảm của từng bộ phận để đề xuất cách thức tổ chức phù hợp. Viện đã tham gia xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ nhiều sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thời gian tới, Viện sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tham mưu, kế hoạch, trước hết là xây dựng hệ thống thông tin để tổng hợp, cập nhật và phân tích dữ liệu dịch tễ, môi trường, xét nghiệm và sức khỏe bộ đội. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên sẽ giúp cơ quan tham mưu nhận diện sớm nguy cơ, xác định nhiệm vụ ưu tiên và theo dõi kết quả thực hiện. Việc đối chiếu dữ liệu từ các nguồn chuyên môn với báo cáo của đơn vị cũng giúp cơ quan tham mưu có thêm căn cứ để đánh giá tình hình và điều chỉnh kế hoạch. Cùng với đó, cần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu vững chuyên môn YHDP, có năng lực phân tích dữ liệu, xây dựng kế hoạch, quản lý tiến độ và phối hợp liên ngành. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo chất lượng tham mưu.