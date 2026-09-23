Nâng cao hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ trong quân đội

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ trong quân đội năm 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Học viện Lục quân, tỉnh Lâm Đồng; các ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; đại biểu cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại biểu một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Lục quân tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tham gia tập huấn có 200 đại biểu là thủ trưởng cơ quan chính trị, chỉ huy phòng (ban) công tác quần chúng, trợ lý chuyên trách công tác phụ nữ; ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; giảng viên về giới và bình đẳng giới của một số học viện, nhà trường trong quân đội.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định, những năm qua, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp được nâng cao; hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ từng bước đi vào nền nếp; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được quan tâm, bảo đảm; vai trò, vị trí và những đóng góp của phụ nữ quân đội ngày càng được khẳng định.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, hội nghị lần này để nhìn lại nửa chặng đường 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và khởi đầu cho hành trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, chương trình Phụ nữ, hòa bình và an ninh trong quân đội giai đoạn 2026-2030.

Qua đó, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ và giảng viên của các học viện, nhà trường quân đội, góp phần đưa công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong toàn quân ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí yêu cầu công tác tổ chức, điều hành hội nghị phải thực chất, khoa học, hiệu quả; dành thời gian phù hợp để trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Nội dung tập huấn phải thiết thực, kết hợp giữa kiến thức lý luận và thực tiễn, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng; cán bộ tham gia tập huấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp cận cách nghĩ mới, cách làm mới và vận dụng phù hợp vào thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Đại diện Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tặng quà Học viện Lục quân. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong ba ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tham gia tập huấn được truyền đạt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề mới, thiết thực đối với công tác phụ nữ hiện nay, như phương pháp, kỹ năng lồng ghép giới trong tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách trong quân đội; biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện Chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh trong quân đội giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Các đại biểu tham gia tập huấn cũng được hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng phần mềm phân hệ quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, kỹ năng khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phụ nữ trong quân đội; quán triệt các nghị quyết, chương trình hành động liên quan.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được tham gia một số hoạt động ngoại khóa, như tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn Đà Lạt; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tế.