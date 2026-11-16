Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Trò chuyện trong quán cà phê nhỏ ven đường, cả 4 người đàn ông đều lim dim nhả khói thuốc khiến góc nhỏ của quán mịt mù trong làn khói trắng. Khi được hỏi, anh Trần Anh T ở xã Thanh Sơn ngạc nhiên khi biết có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Anh chỉ biết không được hút thuốc lá ở những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, phòng chờ bến xe, sân bay... chứ không biết có luật này.

Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá luôn được quan tâm chú trọng nhưng hiệu quả có lúc, có nơi chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do hình thức tuyên truyền còn đơn điệu trong khi cách tiếp cận thông tin của người dân ngày càng phong phú, đa dạng. Trước kia, công tác tuyên truyền chủ yếu trên phương tiện thông tin đại chúng, nay được “phủ sóng” rộng rãi, tiện ích hơn trên mạng xã hội, các trang thông tin chính thống. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này với những nội dung đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi, tăng lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả việc phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền trong các tổ chức chính trị, xã hội, trường học, bởi chính những người thân sẽ là những tuyên truyền viên tích cực giúp những người đang hút thuốc có thêm động lực bỏ thuốc.

Công cuộc phòng, chống tác hại của thuốc lá đòi hỏi diễn ra thường xuyên, liên tục và lâu dài. Việc thực thi các quy định xử phạt hành chính đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng cần phải thực hiện nghiêm túc, thực chất và đủ sức răn đe. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là người hút thuốc phải tự nâng cao ý thức bỏ thuốc, không hút thuốc lá nơi đông người. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành lang pháp lý quan trọng góp phần hạn chế bệnh tật, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Do đó, mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, đảm bảo sức khỏe cho những người xung quanh.