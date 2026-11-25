Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Trần Phú Mừng, Trưởng phòng Thông tấn báo chí, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); Thượng tá Trần Nữ Quế Phương, Phó trưởng phòng Thông tấn báo chí và đại diện Báo Quân đội nhân dân. Về phía đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus có Đại tá Alexander Nikolaevich Kiseln, Trưởng phòng 2, Cục Thông tin, Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus, Trưởng đoàn công tác và Đại tá Arseny Georgievich Lukyanov, Trưởng Cơ quan Truyền thông Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Belarus.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Alexander Nikolaevich Kiseln cảm ơn sự đón tiếp chân tình, nồng ấm từ phía Việt Nam. Trưởng đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus đã giới thiệu khái quát về hệ thống báo chí trong lực lượng vũ trang Belarus và bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Theo Đại tá Alexander Nikolaevich Kiseln, hợp tác trong lĩnh vực báo chí quân đội giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trưởng đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus bày tỏ mong muốn trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về truyền thông quân sự, nhằm nâng cao hiệu quả công tác báo chí trong quân đội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần củng cố và mở rộng mối quan hệ giữa quân đội hai nước.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Đại tá Trần Phú Mừng nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác Belarus, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao (24-1-1992 / 24-1-2027). Đây cũng là hoạt động nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Belarus, đặc biệt là kết quả chuyến thăm Belarus hồi tháng 9-2026 của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.

Đại tá Alexander Nikolaevich Kiseln (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Trần Phú Mừng (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Trần Phú Mừng bày tỏ sự ấn tượng trước các khóa đào tạo truyền thông quân sự của Bộ Quốc phòng Belarus, cũng như tiềm năng hợp tác giữa quân đội hai nước trong lĩnh vực này. Các định hướng hợp tác cụ thể sẽ được triển khai sâu rộng với Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Về phương hướng tăng cường hợp tác thời gian tới, Đại tá Trần Phú Mừng đề nghị hai bên tiếp tục tham mưu với cấp trên về việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trước mắt là giữa các cơ quan báo chí quân đội chủ lực của Belarus với Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, tiến tới đưa hoạt động này trở thành sự kiện thường kỳ, thường niên. Bên cạnh đó, báo chí quân đội hai nước cần đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus, cũng như các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao; tích cực tổ chức trao đổi thông tin và các sản phẩm báo chí chất lượng để giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về truyền thống, lịch sử và hoạt động của quân đội hai nước.

Đoàn Thông tin truyền thông Quân sự Belarus trao quà tặng phía Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh chung.