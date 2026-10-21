Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh thụ lý 4.565 việc, với tổng số tiền hơn 1.104 tỷ đồng, trong đó, đã thi hành xong 2.832 việc, đạt tỷ lệ 71,81% số việc có điều kiện thi hành, bằng 84,4% chỉ tiêu năm. Về tiền, đã thi hành xong hơn 271,7 tỷ đồng, đạt 38,29% số tiền có điều kiện thi hành, bằng 67,2% chỉ tiêu được giao. Đối với các vụ việc liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, cơ quan thi hành án đã thi hành xong 62/99 việc có điều kiện thi hành, đạt 62,63%. Công tác cưỡng chế thi hành án được triển khai với 196 việc, trong đó, 18 việc cưỡng chế có huy động lực lượng và cưỡng chế thành công.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu ý kiến.

Đại diện Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo xã Bình Thuận phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, việc thi hành án liên quan đến kinh doanh, thương mại và thu hồi tiền vẫn còn khó khăn. Công tác phối hợp trong cung cấp thông tin đất đai, xác định ranh giới, xử lý sai sót hồ sơ địa chính ở một số vụ việc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án. Những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả văn bản của trung ương và địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tăng cường phối hợp thi hành các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp; việc cưỡng chế có huy động lực lượng; việc thi hành án tham nhũng, kinh tế; việc thi hành án dân sự phát sinh khó khăn, vướng mắc...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nâng cao trách nhiệm phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, thông tin tài sản, đất đai và tổ chức cưỡng chế. Các cơ quan chủ động trao đổi để tháo gỡ vướng mắc liên quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Rà soát toàn bộ vụ việc có điều kiện thi hành, ưu tiên vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài; án kinh doanh, thương mại, tín dụng ngân hàng, phá sản, tham nhũng, kinh tế và vụ việc phải cưỡng chế..., phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026.