Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các quyết định thanh tra; tổng số tiền các quyết định thanh tra đề nghị đến nay đã thu hồi đạt 99,9%. Công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh và kế hoạch thanh tra đã được ban hành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tỉnh triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính, ngân sách…; công tác kê khai tài sản, thu nhập đạt 100%. Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành xử lý bước 1 hơn 1.670 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tỷ lệ hoàn thành dứt điểm hiện tại đạt hơn 97,7%. Công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ người đứng đầu thực hiện trách nhiệm tiếp công dân định kỳ đạt 98,6%; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng từ 68,1% năm 2025 lên 92,3% năm 2026. Các đại biểu của Đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục theo dõi việc đôn đốc, xử lý, giải quyết các kết luận thanh tra của các sở, ngành, của UBND cấp huyện trước sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định công tác thanh tra luôn được cấp ủy tỉnh đặc biệt coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tập trung quyết liệt xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, giải quyết các dự án tồn đọng… Đồng thời mong muốn thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Thanh tra Chính phủ giúp tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác thanh tra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo, ưu tiên hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2026, trong đó lưu ý nâng tỷ lệ thu hồi sau thanh tra, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra; bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, số liệu đảm bảo chính xác, đúng quy định với tinh thần “6 rõ”.

Thành viên Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý dứt điểm nhưng cơ sở nhà, đất dôi dư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, đảm bảo quyền, lợi ích của nhà nước, nhân dân; chủ động làm tốt công tác số hóa hồ sơ, tài liệu, số hóa dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số, quản lý nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.