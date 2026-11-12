Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hậu cần, tài chính tại Viện Khoa học hình sự

Chiều 12/11, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Viện Khoa học hình sự về công tác tham mưu, hậu cần, tài chính.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Viện Khoa học hình sự, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự đã báo cáo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức về kết quả công tác tham mưu, hậu cần, tài chính của đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2026.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, Viện Khoa học hình sự đã triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến ANTT; tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình công tác giám định; luôn duy trì trạng thái sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y trong toàn hệ lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự báo cáo kết quả công tác tham mưu, hậu cần, tài chính của đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học hình sự tích cực tham gia nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong cao điểm chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Công tác hậu cần, kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đơn vị đang tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt 100%...

Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương Viện Khoa học hình sự đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn đơn vị tiếp tục tạo thêm nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác tham mưu, phát huy vai trò của hệ lực lượng kỹ thuật hình sự.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác hậu cần, kỹ thuật và các kiến nghị, đề xuất của Viện Khoa học hình sự, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an nghiên cứu, đánh giá, thẩm định các dự án, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, thực sự trọng tâm, trọng điểm.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, tiếp tục phát huy thế mạnh, tiềm năng và nguồn lực hiện có; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại, tự chủ, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ mới và các sản phẩm chiến lược có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, tính ứng dụng thực tiễn lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác Công an.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho CBCS nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết, giúp CBCS yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.