Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong chương trình làm việc, đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng Pha Long và Đồn Biên phòng Nậm Chảy.

Tại các đơn vị, đoàn tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng năm 2026 trên các mặt: tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; trinh sát, phòng, chống tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuyển đổi số. Đoàn cũng kiểm tra nhận thức chung nhằm đánh giá trình độ nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của cán bộ và khả năng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới và địa bàn phụ trách. Đơn vị chủ trì, phối hợp với các địa phương huy động lực lượng và nhân dân tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, lối mở; kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác hậu cần, tài chính tại Đồn Biên phòng Pha Long. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tích cực đổi mới phương pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị và chuyển đổi số. Đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Năm 2026, đơn vị đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi tiếng Mông cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; giành Huy chương Vàng cá nhân tại Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực I. Tại Hội thao thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang Quân khu 2, đơn vị đoạt giải Nhì cá nhân môn Pickleball và giải Ba toàn đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác đảng, công tác chính trị được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai nghiêm túc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị phát huy vai trò của 15 cán bộ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân ở địa phương; chỉ đạo Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tích cực phối hợp với các nhà tài trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động có ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu tại kho lưu trữ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 48 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với 2.115 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm khách quan, trung thực. Đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2026. Kết quả phân loại tư tưởng năm 2026 cho thấy, 99,78% cán bộ, chiến sĩ được xếp loại tốt.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra số 1 phổ biến ý định, nội dung xử trí tình huống chiến đấu bảo vệ đồn. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong triển khai các mô hình, chương trình, phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì các hoạt động: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, Ngày hội Biên phòng toàn dân, “Tình nguyện mùa Đông”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, “Xây dựng gia đình 5 không”. Đơn vị còn triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”; chỉ đạo 6 đồn Biên phòng ký kết nghĩa, triển khai chương trình phối hợp với 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Y Tý, A Mú Sung, Mường Khương và Pha Long.

Đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện tham mưu tác chiến tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cử 109 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố; phân công 357 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.734 hộ gia đình với 8.089 nhân khẩu trên địa bàn các xã, phường biên giới. Trong năm 2026, có 3 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” trúng tuyển vào Học viện Biên phòng và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, phân hiệu tại tỉnh Lào Cai.

Đơn vị cũng vận động các nhà hảo tâm xây tặng 5 căn nhà “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm tình thương” cho 5 hộ dân thuộc diện gia đình liệt sĩ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng 3 mái che cho học sinh tại 3 điểm trường trong khuôn khổ chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026; đồng thời tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn biên giới.

Kiểm tra hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về công tác trinh sát và đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, nắm và quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; tập trung nắm tình hình liên quan đến dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong năm 2026, đơn vị đã xác lập 11 chuyên án, đấu tranh thành công 8 chuyên án và tiếp tục đấu tranh 3 chuyên án; điều tra, khởi tố 17 vụ án hình sự với 27 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2.998,71 gram ma túy, gần 9kg vàng cùng nhiều tang vật khác.

Trong công tác đối ngoại Biên phòng, đơn vị duy trì hiệu quả các cơ chế hội đàm, tuần tra song phương, trao đổi thông tin và phát huy các mô hình giao lưu, kết nghĩa. Năm 2026, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm tra song phương, liên hợp 21 lần, với 1.383 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia; trao đổi qua đường dây nóng 275 lần; tổ chức gặp gỡ trên biên giới 23 lần, với 109 người mỗi bên tham gia. Các hoạt động tạo điều kiện để lực lượng hai bên trực tiếp trao đổi tình hình, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trên cơ sở các thỏa thuận đã thống nhất.

Đoàn kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh, đơn vị làm thủ tục xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu cho hơn 828.000 lượt người; làm thủ tục xuất nhập cảnh vùng biên giới cho hơn 4,6 triệu lượt người và hơn 313.300 lượt ô tô. Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 2,8 triệu tấn. Đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, lối mở theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chấp hành nghiêm sự điều hành của đoàn, huy động tối đa quân số, trang bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả các đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo diễn biến trên địa bàn, quản lý địa bàn, đối tượng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp với các lực lượng trong xử lý tình huống.

Kiểm tra thực hành lên lớp về khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẩn trương xây dựng kế hoạch, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn; tổ chức tuần tra, kiểm soát theo các văn kiện pháp lý và thỏa thuận đã ký kết. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình biên giới và trên không gian mạng; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời xử lý các vụ việc, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Cấp trưởng các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án, rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống trong quá trình quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Lâm

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ; chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong công tác nghiệp vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới, phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Tại các cửa khẩu, đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, giám sát biên phòng. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn Biên phòng có cửa khẩu cần thành lập tổ nghiên cứu, phân tích, xử lý thông tin, nắm tình hình hoạt động trên địa bàn biên giới, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.