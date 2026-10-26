Giáo dục

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đơn vị: Giảng viên, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

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Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-vung-sau-vung-xa-tren-dia-ban-tinh-lam-dong-hien-nay-471426.html