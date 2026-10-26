Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đơn vị: Giảng viên, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-vung-sau-vung-xa-tren-dia-ban-tinh-lam-dong-hien-nay-471426.html