Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay

Từ những phòng thí nghiệm hàng đầu ở Mỹ đến các trung tâm công nghệ đang lên của Trung Quốc, một dòng chảy nhân tài mới đang dần hình thành. Bắc Kinh nhìn thấy trong sự dịch chuyển này không chỉ là cơ hội thu hút nhà khoa học, mà còn là cơ hội rút ngắn khoảng cách công nghệ với Washington.