Nâng cao hiệu quả công tác nội chính trong tình hình mới
Sáng 5/11, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn thư năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến điểm cầu Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-noi-chinh-trong-tinh-hinh-moi-246261105152512484.htm