Nâng cao hiệu quả công tác nội chính trong tình hình mới

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa chính thức đưa 7 cuốn sách đầu tiên lên nền tảng Amazon, mở bán tới bạn đọc toàn cầu. Đây là bước tiến mới trong đổi mới phương thức phát hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, góp phần đưa tri thức, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với độc giả thế giới.