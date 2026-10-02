Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư

Hội nghị giao ban với các cơ quan nội chính tỉnh và làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã, phường về công tác nội chính, PCTNLPTC, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, báo cáo tại hội nghị.

9 tháng năm 2026, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và giải quyết đơn thư được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chủ trương của Trung ương và thực tiễn địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ.

Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm đúng pháp luật. Công tác thanh tra được tăng cường, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế, đất đai, góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh duy trì hoạt động nền nếp, tăng cường theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc và lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mung báo cáo tại hội nghị.

Tỉnh tập trung rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai 5 quy định của Bộ Chính trị gắn với kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư được quan tâm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.335 cuộc tiếp công dân, với 1.536 lượt người, liên quan 1.327 vụ việc; tiếp nhận 3.867 đơn/3.564 vụ việc. Trong số 2.292 đơn/2.214 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 1.794 đơn/1.722 vụ việc, đạt 78,2%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận công tác phòng, chống ma túy; sai phạm phát hiện qua thanh tra; kiểm soát tài sản, thu nhập; thi hành án; giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai, sắp xếp cán bộ. Đồng thời, trao đổi giải pháp nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và hạn chế phát sinh đơn thư từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm giao các cơ quan nội chính tỉnh, Đảng ủy các xã, phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC, cải cách tư pháp; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Duy trì chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; các hoạt động truyền, học đạo trái pháp luật, tuyên truyền, lôi kéo lập “Nhà nước riêng”; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển toàn diện.

Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhất là các dự án chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ thất thoát, lãng phí; xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư tại từng địa phương, đơn vị, gắn với trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe dân; không né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm trong xử lý các vụ việc phức tạp. Tăng cường nắm tình hình, dự báo, phát hiện từ sớm, từ xa những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, kéo dài.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát ngay từ đầu khi triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa qua công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; đặc biệt là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Thực hiện nghiêm nguyên tắc không can thiệp, tác động trái quy định vào hoạt động tố tụng, thi hành án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các biểu hiện lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; công khai, minh bạch thông tin theo quy định, nhằm hạn chế sự can thiệp chủ quan và phòng ngừa tiêu cực từ sớm, từ xa. Chú trọng áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.