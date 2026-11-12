Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, củng cố khối đoàn kết toàn dân

Tổ hòa giải thôn Văn Nhân đẩy tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Nguyễn Chương

Thôn Văn Nhân được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Chanh Thôn và thôn Nhân Vực. Thôn hiện có 961 hộ dân với hơn 3.800 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nghề mộc truyền thống và kinh doanh thương mại, dịch vụ. Mặc dù địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng các phong trào thi đua, các cuộc vận động luôn được mọi người tích cực tham gia, góp phần xây dựng thôn ngày càng đổi mới, phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng thôn Văn Nhân kiêm tổ trưởng tổ hòa giải của thôn. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng thôn Văn Nhân kiêm tổ trưởng tổ hòa giải của thôn cho biết, người dân trong thôn luôn đoàn kết, gắn bó, tích cực phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và những nét đẹp, bản sắc văn hoá truyền thống. Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi vẫn xảy ra một số mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh cần giải quyết kịp thời.

Theo ông Thắng, tháng 6-2026 trên địa bàn thôn xảy ra vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa gia đình ông N.V. K và bà V. T. H. Khu vực tranh chấp là ranh giới tường rào dài khoảng 30m chiều ngang 50cm. Nguyên nhân được cho là ranh giới của 2 thửa đất chưa rõ ràng, dẫn đến 2 gia đình đáng lẽ “tối lửa, tắt đèn có nhau’, nhưng lại chưa tìm ra được tiếng nói chung, thậm chí còn xảy ra hiềm khích không đáng có.

“Sau khi nắm bắt tình hình, các thành viên trong tổ hòa giải đã trực tiếp đến các gia đình tìm hiểu nguyên nhân và tuyên truyền, vận động, giải thích. Quá trình gặp gỡ, trao đổi, phân tích có lý, có tình, cả 2 gia đình đã thống nhất ký biên bản tách đôi chiều ngang thửa đất mỗi bên là 25cm và làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện nay, cuộc sống, sinh hoạt giữa 2 gia đình luôn vui vẻ, đồng thuận, tình cảm xóm làng gắn kết bền chặt”, ông Nguyễn Hồng Thắng cho biết.

Công tác hòa giải ở thôn Văn Nhân được thực hiện kịp thời, hiệu quả, tạo sự đoàn kết, để lại niềm tin trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Công tác hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, bởi không chỉ kịp thời giải quyết những tranh chấp, bất đồng ngay khi mới phát sinh, mà còn là cầu nối gắn kết tình cảm, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở sẽ không xảy ra khiếu nại, đơn thư vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

“Người dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Việc duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải là yếu tố quan trọng, bởi các thành viên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và xử lý kịp thời mâu thuẫn phát sinh, góp phần xây dựng khu dân cư ổn định, phát triển bền vững”, ông Vũ Minh Đoan ở thôn Văn Nhân cho biết.

Thực tế cho thấy, mỗi mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở dù lớn hay nhỏ đều có nguyên nhân và những biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo khách quan, hài hòa về lợi ích. Do vậy, trước mỗi tình huống, vụ việc phát sinh, vai trò của tổ hòa giải rất quan trọng. Bằng tình cảm, trách nhiệm, sự am hiểu pháp luật và đặc biệt là uy tín, kỹ năng vận động quần chúng của mỗi hòa giải viên sẽ xử lý mâu thuẫn kịp thời, thấu tình, đạt lý, để lại niềm tin trong cộng đồng.

“Hiện nay, tình hình trong thôn ổn định, không xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, không tranh chấp lợi ích kinh tế và không có đơn thư khiếu kiện. Về phía tổ hoà giải, các thành viên luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng môi trường sống đoàn kết, nghĩa tình, mọi người dân đều chấp hành tốt quy định của pháp luật”, Ông Vũ Tuấn Dương- Bí thư Chi bộ thôn Văn Nhân thông tin.

Thôn Văn Nhân sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nguyễn Chương

Với phương châm “Lấy đoàn kết làm nền tảng, lấy pháp luật làm chuẩn mực, lấy sự đồng thuận của người dân làm mục tiêu”, thôn Văn Nhân tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, củng cố khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.