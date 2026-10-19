Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

Thu hoạch cà-rốt muộn tại xã Cao Ðức, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh minh họa, nguồn : AN TRÂN)

Hiện nay, theo quy định của Đảng và Nhà nước, hằng tháng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức tiếp công dân định kỳ; các cơ quan chức năng đều tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Tuy nhiên, chất lượng nhiều buổi tiếp công dân cũng như việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa cao; nhiều vụ việc, ý kiến, kiến nghị của công dân chỉ được trả lời chung chung, giải quyết chưa đúng trọng tâm và dứt điểm.

Công tác phối hợp giữa địa phương và các bộ, ngành chưa chặt chẽ, một số nội dung trả lời chưa đầy đủ, thiếu thống nhất… khiến công dân gửi đơn, thư kiến nghị, khiếu nại nhiều lần, vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương.

Vì vậy, tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của các cấp chính quyền và các ngành chức năng để bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm túc, quyền lợi của công dân không bị xâm phạm, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là đối với địa bàn Đắk Lắk cũng như Tây Nguyên.

NGUYỄN VĂN TÁM (thôn Quyết Thắng, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk)

Tháo gỡ áp lực công việc, nâng cao đãi ngộ cho cán bộ, viên chức cấp cơ sở

Thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tại cấp xã đang chịu áp lực công việc rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ nhưng chế độ tiền lương, phụ cấp còn thấp.

Ở cấp xã hiện nay, lượng đơn, thư phản ánh, kiến nghị phát sinh rất lớn, trong khi khối lượng công việc chuyên môn ngày càng tăng.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhất là các vụ việc phức tạp cần kiểm tra, xác minh thực địa. Áp lực quá tải về nhân lực và thời gian đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc.

Tôi kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã; bố trí nhân lực tương xứng với khối lượng công việc và hạn chế tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn phù hợp quy mô dân số, địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với lực lượng dôi dư hoặc chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng và ổn định tư tưởng, đời sống cho đội ngũ công tác tại cơ sở.

Đặng Công Chiến (thôn Hòa Phong, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)

Ba đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội lần này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Để đạt được hiệu quả như kỳ vọng, tôi cho rằng, cần phải tập trung vào ba đột phá: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao năng suất và đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi thông dòng vốn và giải phóng năng lực doanh nghiệp.

Thách thức lớn nhất của năm 2027 không đơn thuần là huy động thêm vốn, mà là nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng vốn, gia tăng năng suất lao động và củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải tạo ra năng lực sản xuất tương xứng. Tín dụng phải hướng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng chứ không thể chỉ mở rộng tín dụng hay gia tăng đầu tư bằng mọi giá.

Ổn định vĩ mô là nền móng; cải cách thể chế là đòn bẩy; khoa học-công nghệ là động lực; doanh nghiệp là trung tâm; còn năng suất và hiệu quả đầu tư là thước đo thực chất của tăng trưởng.

Đó là con đường để Việt Nam vừa theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, vừa kiểm soát rủi ro, nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Tiến sĩ, Chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân (phường Sơn Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản ổn định

Sau sáp nhập, Cần Thơ có hơn 500.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 319.000ha trồng lúa (sản lượng hơn 4,2 triệu tấn lúa/năm), hơn 100.000ha trồng cây ăn trái, với sản lượng hàng trăm nghìn tấn/năm.

Những năm qua, nhiều vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, trái cây đặc sản (mãng cầu, sầu riêng, vú sữa) và thủy sản đã hình thành, có thương hiệu.

Thế nhưng, việc tiêu thụ nông sản vẫn phụ thuộc quá lớn vào thương lái và thị trường tự do. Mỗi khi vào cao điểm thu hoạch, tình trạng ùn ứ, ép giá lại tái diễn.

Chi phí vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và xăng, dầu liên tục tăng cao, trong khi giá bán ra lại bấp bênh, khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể, thậm chí có thời điểm thua lỗ.

Để có đầu ra ổn định, tôi tha thiết đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các cấp chính quyền cần có chính sách thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khâu chế biến sâu và tiêu thụ nông sản.

Sự liên kết giữa “4 nhà” (Nhà nước-Nhà khoa học-Nhà doanh nghiệp-Nhà nông) phải đi vào thực chất, bảo đảm hợp đồng bao tiêu sản phẩm được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc.

Thành phố Cần Thơ cần sớm đầu tư hạ tầng logistics và chế biến sâu, nhất là xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ (theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội).

Việc đầu tư hệ thống kho lạnh, công nghệ bảo quản sau thu hoạch sẽ giúp kéo dài thời gian tiêu thụ, giảm áp lực dội chợ khi chính vụ.

Ngoài ra, các bộ, ngành và thành phố cần đẩy mạnh hỗ trợ nông dân cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Bên cạnh thị trường xuất khẩu, nông sản Cần Thơ cần chú trọng kết nối vào các hệ thống siêu thị lớn, kênh phân phối hiện đại và sàn thương mại điện tử trong nước.

Dương Thị Khánh Linh (phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ)

Xử lý quyết liệt hơn các dự án “treo”

Qua theo dõi, tôi đánh giá cao công tác xử lý quyết liệt các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm qua. Theo báo cáo, đến hết tháng 9/2026, cả nước có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng diện tích gần 196.000ha, tổng mức đầu tư hơn 3,2 triệu tỷ đồng.

Đây là những con số rất lớn, nếu được giải quyết, khơi thông sẽ tạo nguồn lực phục vụ phát triển. Điều này cũng cho thấy sự chuyển động rõ nét từ Trung ương đến địa phương trong việc chống lãng phí khi đất đai bị bỏ hoang thời gian dài.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn hàng nghìn dự án đang tiếp tục được giải quyết, đòi hỏi chúng ta phải vào cuộc quyết liệt hơn. Tại Hà Nội còn hơn 300 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai.

Tôi đề nghị cùng với việc xử lý các dự án “treo”, các cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan. Bởi trước khi được phê duyệt, mỗi dự án đều phải qua rất nhiều khâu thẩm định chặt chẽ, do đó phải có địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể.

Có như vậy, chúng ta mới ngăn chặn được, không để phát sinh các dự án “treo” mới.

Vũ Hoàng Anh (phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội)