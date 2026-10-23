Nâng cao hiệu quả công tác gia đình ở cơ sở

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thanh Ngữ phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: My Ny

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thanh Ngữ nhấn mạnh: Việc tổ chức tọa đàm nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, chuyên gia và đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác gia đình ở cơ sở cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phù hợp. Qua đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn, xác định những nội dung cần hướng dẫn, phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên chính, Học viện Chính trị khu vực II trao đổi với chủ đề “Những vấn đề đặt ra trong công tác gia đình hiện nay và giải pháp từ góc độ chuyên môn” tại tọa đàm. Ảnh: My Ny

Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên chính, Học viện Chính trị khu vực II trao đổi với chủ đề “Những vấn đề đặt ra trong công tác gia đình hiện nay và giải pháp từ góc độ chuyên môn”.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham gia tọa đàm. Ảnh: My Ny

Tại phần tọa đàm, đối thoại, các đại biểu đã được trao đổi cùng chuyên gia về những vấn đề đặt ra đối với công tác gia đình hiện nay và các giải pháp từ góc độ chuyên môn. Đại diện chính quyền địa phương cùng các ngành Y tế, Tư pháp, Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tập trung làm rõ trách nhiệm của từng lực lượng trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện sớm, tiếp nhận và hỗ trợ các trường hợp bạo lực gia đình.

Một nội dung được đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Các mô hình không chỉ cần được duy trì về số lượng mà quan trọng hơn phải hoạt động thực chất, trở thành điểm tựa hỗ trợ các gia đình khi gặp khó khăn.

Đại biểu xã Xuân Phú phát biểu, đề xuất ý kiến tại tọa đàm. Ảnh: My Ny

Đồng Nai hiện có 1.213 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.426 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 59 câu lạc bộ nam giới nói không với bạo lực gia đình; 1.901 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Bên cạnh đó, toàn thành phố có 260 điểm tạm lánh và 646 số điện thoại đường dây nóng. Đây là hệ thống thiết chế và mô hình quan trọng góp phần hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, xây dựng môi trường gia đình an toàn.