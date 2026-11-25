Đến dự có PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và du lịch Việt Nam; Th.S Lê Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Bộ VHTTDL; các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu; đại diện các khu, điểm du lịch các tỉnh duyên hải Bắc Bộ; đại diện các công ty lữ hành; đại diện các sở, ngành các tỉnh, thành phố; đại diện các xã, phường và Ban quản lý các di tích lịch sử, văn hoá.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và du lịch Việt Nam khẳng định: Môi trường là nền tảng tạo nên giá trị của các hoạt động VHTTDL, đồng thời là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng không gian, sức hấp dẫn điểm đến và khả năng phát triển bền vững.

Một điểm đến, một di tích ngoài giá trị ở công trình, hiện vật thì còn thu hút ở cảnh quan và không gian văn hoá bao quanh. Một điểm du lịch không chỉ hấp dẫn bởi dịch vụ mà còn bởi chất lượng môi trường, hệ sinh thái và sự hài hoà với cộng đồng địa phương.

Th.S Lê Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Bộ VHTTDL trình bày tham luận

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, áp lực môi trường tại các di tích, lễ hội, khu du lịch, cơ sở lưu trú và địa điểm tổ chức sự kiện ngày càng đặt ra những yêu cầu cụ thể. Các vấn đề về rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, nước thải, tiếng ồn, tiêu thụ nước và năng lượng, mật độ tập trung đông người hay những tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái là các vấn đề cần được quan tâm và quản lý đồng bộ.

Đặc biệt, tại những thời điểm diễn ra lễ hội, sự kiện hoặc mùa du lịch cao điểm, nếu hạ tầng và năng lực quản lý không theo kịp nhu cầu, các áp lực môi trường có thể gia tăng, ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm, hình ảnh điểm đến.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và du lịch Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Bảo vệ môi trường sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý hay một số đơn vị tổ chức. Đây cần là sự phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan chuyên ngành, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý di tích và khu du lịch, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và du khách.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cũng nhấn mạnh: Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL không chỉ là xử lý những vấn đề trước mắt mà quan trọng hơn là hình thành năng lực quản lý chủ động, trách nhiệm rõ ràng và cách thức tổ chức hoạt động có tính bền vững. Mỗi địa phương có đặc điểm và điều kiện riêng nhưng mục tiêu chung phải hướng tới là bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị tài nguyên, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm sự phát triển lâu dài.

Bà Lê Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị bà Lê Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Vùng duyên hải Bắc Bộ gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển VHTTDL, với hệ thống di sản, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống và tài nguyên du lịch biển đảo phong phú.

Những năm qua, các hoạt động lễ hội, sự kiện VHTTDL ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh các địa phương. Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách, quy mô tổ chức các sự kiện và hoạt động dịch vụ du lịch cũng tạo áp lực đối với môi trường và cảnh quan, hệ sinh thái tại các khu di tích, danh thắng, bãi biển và các khu, điểm du lịch.

Chúng tôi xác định, phát triển du lịch không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng trước mắt, khai thác tài nguyên phải gắn với bảo tồn di sản, gìn giữ cảnh quan và bảo đảm lợi ích lâu dài của cộng đồng, bà Lê Thị Tâm chia sẻ thêm.

Cũng tại Hội nghị - Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL đã có trên 30 Nhà quản lý, lãnh đạo các sở, cùng chuyên gia, nghiên cứu đăng ký tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để, phân tích, nhận diện đúng các vấn đề, thực trạng hiện nay để cùng nhau tìm ra giải pháp khả thi, có thể áp dụng và duy trì trong thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động VHTTDL tại các địa phương duyên hải Bắc Bộ.