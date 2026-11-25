Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường; Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao; Sở Du lịch Ninh Bình; Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố duyên hải Bắc Bộ; các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch, đại diện Ban quản lý khu, điểm du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Vùng duyên hải Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Với hệ thống di sản, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống và tài nguyên du lịch biển đảo phong phú, những năm qua, các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh các địa phương.

Tuy nhiên, sự gia tăng lượng khách, quy mô tổ chức các sự kiện và hoạt động dịch vụ du lịch cũng tạo áp lực đối với môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái tại các khu di tích, danh thắng, bãi biển và khu, điểm du lịch.

Việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh duyên hải Bắc Bộ” là dịp để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và các địa phương đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Riêng tại tỉnh Ninh Bình, với không gian phát triển rộng mở, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái đa dạng đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch đa dạng, tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch và hình thành những sản phẩm đặc sắc. Tuy nhiên, không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chú trọng lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quản lý nhà nước; phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị kinh doanh du lịch tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các giải pháp bảo vệ cảnh quan, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu chất thải.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hiệu quả phù hợp với đặc thù từng địa bàn và loại hình dịch vụ. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ môi trường như: Bảo vệ môi trường gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, phát triển du lịch bền vững; kiểm soát chất thải và các tác động môi trường tại khu, điểm du lịch, di tích, lễ hội và sự kiện thể thao; xác định tiêu chí, quy trình bảo vệ môi trường, phù hợp với từng loại hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch…

Đồng chí Lê Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Qua đó, các đại biểu cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch như: Hoàn thiện cơ chế phối hợp và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc bảo vệ môi trường; hoàn thiện các tiêu chí, quy trình và công cụ giám sát môi trường tại các điểm đến; huy động nguồn lực và xây dựng cơ chế khuyến khích thực hiện bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu trong quản lý môi trường…

Thông qua Hội nghị nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, quản lý bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch gắn với thực tiễn, góp phần đưa việc bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác bảo tồn di sản, tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch bền vững.