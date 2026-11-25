Sáng 25/11, tại Học viện CSND, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam. Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương; các cơ quan tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố; các học viện, nhà trường CAND cùng các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện CSND Trần Minh Hưởng nhấn mạnh, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động tố tụng hình sự luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Qua các giai đoạn phát triển, hệ thống pháp luật và tổ chức hoạt động tố tụng hình sự ở nước ta không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp, sự phát triển này cũng làm xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự không chỉ là số hóa hồ sơ, tài liệu hay ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình công tác, mà còn là quá trình đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và thực hiện hoạt động tố tụng trên cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ.

Quá trình này đồng thời đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết, nhất là hoàn thiện pháp luật về tố tụng hình sự trên môi trường số; thu thập, kiểm tra, đánh giá và sử dụng dữ liệu điện tử; quản lý, khai thác hồ sơ, tài liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; giới hạn và trách nhiệm khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền con người, quyền công dân và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tiến hành tố tụng. Trong khi đó, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá đầy đủ để kịp thời bổ sung, phát triển lý luận và đề xuất những giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu đề dẫn và điều hành phần tham luận tại hội thảo.

Triển khai chủ trương của Đảng, ngày 10/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự”, hướng tới hiện đại hóa hoạt động tố tụng, quản lý hồ sơ, tài liệu thống nhất, liên thông trong toàn bộ các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự với mục tiêu đến hết năm 2027 vận hành toàn trình tố tụng hình sự, thi hành án hình sự trên môi trường số trong phạm vi cả nước. Đây là những định hướng quan trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu toàn diện cả về lý luận và thực tiễn chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam.

Ngày 18/8/2026, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 680/KH-BCA về tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đây là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự. Đồng thời, tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn trao đổi, thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bộ Công an đã giao Học viện CSND làm đơn vị thường trực tổ chức hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và yêu cầu mới đặt ra đối với chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự; đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, vướng mắc về thể chế, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và nguồn nhân lực; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đánh giá khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong hoạt động tố tụng hình sự.

Đại diện các bộ, ngành, công an các đơn vị, địa phương tham dự hội thảo.

Trên cơ sở đó, đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 422. Kết quả hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo triển khai đề án và các cơ quan có thẩm quyền trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, đổi mới phương thức tổ chức và tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự; đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan tư pháp, Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường đại học, hiệp hội, các chuyên gia và nhà khoa học, với 130 bài tham luận được tập hợp trong kỷ yếu hội thảo.

Một trong những vấn đề được quan tâm tại hội thảo là yêu cầu chuyển đổi số phải gắn với bảo đảm tính hợp pháp, xác thực và toàn vẹn của chứng cứ điện tử, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải phục vụ hoạt động nghiệp vụ, không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người tiến hành tố tụng.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, những vấn đề lý luận và định hướng phát triển tố tụng hình sự trên môi trường số; đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và thực hiện hoạt động tố tụng; đánh giá thực trạng triển khai Đề án 422; nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện pháp luật về tố tụng điện tử, hồ sơ vụ án điện tử, văn bản tố tụng điện tử và chứng cứ điện tử; đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và quản trị dữ liệu liên ngành; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và quyền của người tham gia tố tụng.

Qua đó, đánh giá khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, nhất là Điều tra viên; bảo đảm các điều kiện và lộ trình thực hiện Đề án 422.

Thông qua các báo cáo khoa học, tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo hướng tới cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu, kiến nghị Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 422 và các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiện đề án; đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.