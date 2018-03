Nâng cao hiệu quả chống khủng bố

Quốc hội Singapore đã thông qua dự luật liên quan tới xử lý các vụ tấn công khủng bố. Theo đó, cấm chụp ảnh hoặc quay video khu vực hiện trường vụ tấn công cũng như cấm thông tin không chính thức về các chiến dịch của cảnh sát.

Theo luật mới, trong phạm vi hiện trường một vụ việc được cho là nghiêm trọng, như một vụ tấn công khủng bố, cảnh sát có thể cấm bất kỳ ai quay phim, chụp ảnh hay thảo luận về các hoạt động của cảnh sát bằng tin nhắn ký tự hoặc tin nhắn âm thanh. Nếu vi phạm sẽ chịu án tù 2 năm hoặc nộp phạt 20.000SGD. Do đó, không những người dân tại Singapore mà khách du lịch đến đây đều được hướng dẫn những quy định liên quan để tránh bị vi phạm.

Bộ Nội vụ Singapore cho rằng, việc các phần tử khủng bố nắm được thông tin điều tra hay chiến dịch giải cứu thông qua mạng lưới truyền thông hay các trang mạng xã hội có thể đe dọa tính mạng của các nhân viên an ninh và con tin mà chúng bắt giữ. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Josephine Teo cũng nhấn mạnh luật này chỉ áp dụng tại các khu vực đặc biệt và sẽ được dỡ bỏ sau khi hoạt động an ninh kết thúc. Như vậy, việc đưa tin vẫn được phép (nhưng không được phép trực tiếp) và chỉ một số hãng truyền thông được lựa chọn mới có thể tiến vào hiện trường.

Dự luật được thông qua với mục đích để hoạt động chống khủng bố trở nên hiệu quả hơn trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Tuy không thể phủ nhận rằng mạng xã hội đã và đang là trợ thủ đắc lực cho công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới trong việc phòng chống và truy tìm tội phạm, nhưng theo các chuyên gia phòng chống tội phạm, điều này cũng tạo nên hạn chế. Bởi khi người dân thực hiện các cảnh quay tại hiện trường và chia sẻ trên mạng xã hội tác động không nhỏ đến hoạt động của lực lượng an ninh tại hiện trường và xử lý tội phạm. Trước khi dự luật được thông qua, để kêu gọi sự ủng hộ đối với dự luật, Bộ Nội vụ Singapore đã đưa ra dẫn chứng vụ cảnh sát Pháp giải cứu 18 con tin bị bắt cóc tại cửa hàng Primark ở khu vực thương mại Villeneuve-la-Garenne, phía Bắc Paris vào năm 2015, được quay trực tiếp trên truyền hình khiến các tay súng có thể quan sát được hoạt động của cảnh sát bên ngoài tòa nhà khiến cuộc giải cứu trở nên rất khó khăn.

Khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với nguy cơ an ninh ngày càng lớn sau khi các tay súng thánh chiến sau một thời gian chiến đấu ở các điểm nóng tại Trung Đông, Bắc Phi có xu hướng trở về hoạt động trong nước. Trong bài phát biểu về ưu tiên của Singapore khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) năm 2018, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan từng khẳng định, các nước ASEAN cần tăng cường cuộc chiến chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang xâm nhập với mục đích gây bất ổn cho khu vực. Là một quốc gia được đánh giá cao về an ninh ở Đông Nam Á, đảo quốc Singapore đang thu hút rất nhiều du khách đến đây, nguồn thu từ du lịch đã đóng góp không nhỏ cho ngân sách quốc gia. Trong những năm gần đây, Chính phủ Singapore đã triển khai các kế hoạch sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công khủng bố, trong đó có việc khuyến khích cộng đồng dân cư cùng chung tay với chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố.