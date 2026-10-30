Nâng cao hiệu quả CCHC gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đoàn Công tác làm việc tại tỉnh.

Trong giai đoạn 2024-2026, nhất là từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tuyên Quang đã đạt nhiều chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực CCHC. Tỉnh đã ban hành 1.699 văn bản chỉ đạo; hoàn thành xử lý 97,8% văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động do sắp xếp bộ máy; phân cấp, ủy quyền 418 nhiệm vụ cho cấp xã; giảm 480 cơ sở giáo dục và 12 đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 302 TTHC; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,92% ở cấp tỉnh và 99,46% ở cấp xã; xử lý dứt điểm 94,92% cơ sở nhà, đất dôi dư. Với hạ tầng số phủ sóng rộng khắp và kết nối thông suốt với 24 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, Chỉ số PAR INDEX năm 2025 của tỉnh đạt 90,01% (xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc), Chỉ số SIPAS đạt 83,44%.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành và thành viên đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà tỉnh cần khắc phục, đó là: Chất lượng chỉ đạo giữa các cơ quan chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng hồ sơ TTHC quá hạn tại một số nơi; áp lực lớn về bố trí nhân lực cấp xã sau sắp xếp; tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý tài sản công cần tiếp tục được đẩy nhanh; đồng thời việc kết nối, đồng bộ dữ liệu số đôi lúc chưa thực sự thông suốt…

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn tiếp thu toàn bộ ý kiến đánh giá, góp ý khách quan và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định: Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và khối lượng công việc lớn, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy phát triển KTXH. Những định hướng và tồn tại mà Đoàn kiểm tra chỉ ra rất sát thực tế, là cơ sở quan trọng để địa phương nhìn nhận rõ hơn những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong cải CCHC. Tỉnh sẽ tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công, xử lý tài sản dôi dư, giải quyết dứt điểm hồ sơ quá hạn và đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với quản trị dữ liệu...

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Qua kiểm tra thực tế tại một số dơn vị, xã, phường và Trung tâm hành chính công tỉnh, Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng, chú trọng thực hiện công tác CCHC. Với quan điểm chuyển từ quản lý sang phục vụ, lấy người dân là trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Do đó, việc CCHC phải không ngừng được đổi mới để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng chí Phó trưởng Đoàn đã biểu dương những bước đi mạnh dạn của tỉnh khi thực hiện thí điểm cơ chế luồng xanh; mô hình phi địa giới; xóa điểm lõm sóng Internet... để nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Để đảm bảo công tác CCHC hiệu quả, đồng chí đề nghị, tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ thực chất cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn ghi nhận, tổng hợp để phối hợp giải quyết theo đúng thẩm quyền.