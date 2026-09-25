Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính qua công tác kiểm tra

Lãnh đạo Sở Nội vụ nắm tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại xã Tà Xùa.

Đánh giá thực chất qua kiểm tra

Cải cách hành chính được tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, kiểm tra CCHC tập trung vào kết quả, tiến độ giải quyết công việc và việc vận hành quy trình trong thực tế, thay vì chỉ xem xét hồ sơ, văn bản. Ngày 10/4/2026, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2026, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đồng thời đánh giá việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân.

Năm 2026, đoàn kiểm tra tập trung tại 3 sở và 15 xã, phường. Việc kiểm tra kết hợp nghiên cứu hồ sơ, báo cáo với kiểm tra thực tế, làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Sau kiểm tra, các đơn vị có trách nhiệm khắc phục những hạn chế và báo cáo kết quả; trường hợp cần thiết sẽ được phúc tra, tái kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện CCHC. Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đi vào nền nếp; nhiệm vụ được phân công cụ thể hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử có chuyển biến; ở cấp sở, kiểm soát TTHC, số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số và xử lý công việc trên môi trường mạng được quan tâm.

Ông Lại Như Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện CCHC, nhất là trong điều kiện bộ máy vừa được sắp xếp, nhiệm vụ phân cấp cho cơ sở tăng lên. Mục tiêu của kiểm tra là giúp đơn vị nhận diện đúng vấn đề, xác định việc cần làm ngay và có giải pháp khắc phục cụ thể. Với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến hạ tầng, phần mềm, nhân lực, đoàn kiểm tra cũng trao đổi với các sở, ngành để cùng tháo gỡ.

Nhận diện hạn chế, chấn chỉnh từ cơ sở

Trong tháng 8 vừa qua, qua kiểm tra công tác CCHC tại xã Mường Cơi, đoàn kiểm tra ghi nhận sự chủ động của địa phương trong chỉ đạo, điều hành. Xã hoàn thành 30/48 nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2026; từ đầu năm được tỉnh giao 1.310 nhiệm vụ, trong đó 384 nhiệm vụ có thời hạn và đều hoàn thành đúng tiến độ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.502 hồ sơ, trong đó 1.439 hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng hạn khoảng 99,5%. Không phát sinh phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Mường Cơi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại xã Mường Cơi vẫn còn một số hạn chế, có hồ sơ chưa xác minh đầy đủ danh tính, việc tiếp nhận thành phần hồ sơ chưa đúng quy định; việc số hóa, tái sử dụng dữ liệu chưa đầy đủ. Một số quy trình về thành lập hội, tổ chức đại hội chưa được đưa đầy đủ lên hệ thống.

Ông Đinh Thế Huyền, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Cơi, cho biết: Những nội dung đoàn kiểm tra chỉ ra giúp Trung tâm nhìn rõ hơn những khâu cần chấn chỉnh. Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn hóa quy trình từ tiếp nhận đến trả kết quả, tăng cường kiểm soát hồ sơ trên hệ thống và hướng dẫn cán bộ thực hiện thống nhất, qua đó hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Còn xã vùng cao Tà Xùa đã xây dựng các kế hoạch về CCHC, kiểm soát TTHC, nâng cao chỉ số CCHC và SIPAS; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xã tiếp nhận 2.811 hồ sơ, trong đó 2.799 hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 2.780 hồ sơ. Qua kiểm tra, một số hồ sơ đất đai, hộ tịch còn hạn chế trong cập nhật và số hóa; có trường hợp kết quả bản giấy đã trả trước hạn nhưng chưa đồng bộ kịp thời trên hệ thống. Việc công khai thông tin trên trang điện tử chưa đầy đủ; kế hoạch chuyển đổi số ban hành chậm và còn nhiệm vụ chưa phù hợp với thẩm quyền cấp xã. Xã kiến nghị hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền và thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Qua kiểm tra, xã có thêm cơ sở để rà soát lại việc tổ chức thực hiện CCHC, nhất là trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình xử lý công việc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cụ thể hóa các nội dung cần khắc phục thành từng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra tiến độ và kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh. Với những nội dung cần sự hỗ trợ về chuyên môn, hạ tầng, địa phương sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành để bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Kiểm tra việc ban hành và niêm yết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận công tác CCHC được triển khai đồng bộ. Sở hoàn thành 236/236 nhiệm vụ có thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 162 nhiệm vụ không thời hạn cũng đã hoàn thành. Sở tiếp nhận 150 hồ sơ TTHC; giải quyết 148 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ văn bản ký số, ban hành trên môi trường mạng đạt 99,5%; 32 danh mục dữ liệu thuộc 4 lĩnh vực được xây dựng để đưa vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Đoàn kiểm tra chỉ ra kế hoạch khắc phục tồn tại CCHC năm 2025 của Sở còn chung chung, chưa xác định rõ thời gian và sản phẩm; công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa thường xuyên. Một số hồ sơ TTHC chưa xác minh danh tính, thành phần hồ sơ tiếp nhận chưa bảo đảm quy định. Đoàn đề nghị Sở xác định rõ việc cần làm, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành; kiểm soát chặt thành phần hồ sơ, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu và nghiên cứu kết nối dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu dùng chung.

Bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Sở nghiêm túc tiếp thu các nội dung đoàn kiểm tra chỉ ra và đã giao các phòng chuyên môn rà soát từng nội dung, khắc phục những điểm chưa đúng trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tăng cường tự kiểm tra. Đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả trong giải quyết TTHC, ký số, số hóa hồ sơ và xây dựng dữ liệu chuyên ngành.

Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh hướng dẫn công chức xã Mường Cơi quy trình theo dõi văn bản quy phạm pháp luật.

Qua thực tế kiểm tra, bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị cũng nhận diện rõ hơn những khâu còn chưa đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây là những vấn đề nếu được phát hiện và điều chỉnh sớm sẽ góp phần hạn chế tình trạng hồ sơ chậm xử lý, dữ liệu chưa được khai thác hiệu quả hoặc quy trình trên hệ thống chưa thống nhất với thực tế.

Điều đáng ghi nhận là sau kiểm tra, các đơn vị đã xác định những nội dung cần tập trung khắc phục, từ chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh số hóa đến tăng cường tự kiểm tra và phối hợp tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền. Những yêu cầu này cũng đặt ra cách tiếp cận mới trong công tác CCHC: Thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, cần theo sát chất lượng và kết quả thực tế.

Có thể thấy, công tác kiểm tra CCHC đã trở thành cơ sở để các cơ quan, đơn vị nhìn lại cách tổ chức công việc, kịp thời điều chỉnh những khâu chưa phù hợp và tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả. Khi những kiến nghị sau kiểm tra được thực hiện đến cùng, gắn với trách nhiệm và thời gian cụ thể, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ từng bước được nâng lên.