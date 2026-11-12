Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới
Ngày 12-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới”.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/nang-cao-hieu-qua-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-ky-nguyen-phat-trien-moi-64851