Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Chung Suk Hyun, Chủ tịch Tập đoàn Soosan (Hàn Quốc). Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện tối đa cho các dự án sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn trên địa bàn.