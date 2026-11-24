Dự hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; đại diện Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo 35 đảng ủy các xã, phường...

Tập huấn diễn tập đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Phương pháp phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức trong xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm và những vấn đề mới phát sinh cần xử lý, định hướng dư luận; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung tuyên truyền và đấu tranh phản bác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo kịch bản diễn tập, các đơn vị, địa phương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã thực hành quy trình phối hợp phát hiện, xác minh, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác và xử lý các tình huống trên không gian mạng. Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đánh giá cao việc kết hợp trang bị kiến thức lý luận với thực hành, diễn tập xử lý tình huống. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời dự báo, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Công tác, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, lực lượng nòng cốt các cấp; nâng cao chất lượng các kênh truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực, phủ xanh không gian mạng, củng cố niềm tin của nhân dân.