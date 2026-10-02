Nâng cao hiệu quả bảo đảm tài chính

Tham mưu sát, quản lý chặt

Nhận thức rõ vai trò của công tác tài chính đối với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm tài chính; chú trọng xây dựng dự toán ngân sách sát yêu cầu nhiệm vụ, đúng quy định, kịp thời. Trung tá Lê Văn Nhượng, Trưởng ban Tài chính Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cho biết: "Tham mưu tốt sẽ tạo cơ sở để phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm. Vì vậy, ngành tài chính luôn nắm chắc yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị và khả năng bảo đảm nguồn lực để xây dựng dự toán phù hợp. Căn cứ nghị quyết lãnh đạo và nhiệm vụ của đơn vị, Ban Tài chính xác định nhu cầu chi, thứ tự ưu tiên, chú trọng các nhiệm vụ cấp thiết. Cách làm này góp phần hạn chế bị động trong bảo đảm ngân sách khi triển khai nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên ngành tài chính cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi tình hình thực hiện, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và các nguồn lực".

Trung tá Lê Văn Nhượng, Trưởng ban Tài chính, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc nhập dữ liệu trên máy tính.

Cùng với tham mưu, Bộ CHQS tỉnh xác định quản lý ngân sách là khâu then chốt. Mỗi khoản chi phải đúng dự toán được giao, đầy đủ hồ sơ, chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Theo Trung tá Lê Văn Nhượng, cán bộ, nhân viên ngành tài chính thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đối chiếu số liệu, tổng hợp vướng mắc phát sinh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định; qua đó nâng cao chất lượng quản lý, phòng ngừa sai sót.

Đến Ban CHQS phường Việt Trì, một trong những điểm sáng về công tác tài chính, chúng tôi được Trung tá QNCN Cao Thị Mai Khanh, nhân viên tài chính của đơn vị chia sẻ: "Chúng tôi xác định công tác tài chính phải đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ QS, QP của phường. Vì vậy, cùng với tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ưu tiên ngân sách bảo đảm những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, việc giải quyết công việc kịp thời, đúng nguyên tắc luôn được đặt lên hàng đầu. Các khoản thu, chi, thanh, quyết toán và hoạt động mua sắm, tiếp nhận, cấp phát đều thực hiện theo quy định".

Giữ nghiêm kỷ luật, gắn thi đua với nhiệm vụ

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính là yêu cầu xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, đồng thời là “hàng rào” phòng ngừa sai phạm. Theo Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ: Cán bộ, nhân viên cơ quan tài chính luôn đề cao trách nhiệm trong kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị. Các khoản thu, chi và hoạt động mua sắm, tiếp nhận, cấp phát, sử dụng, thanh lý tài sản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; qua đó góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách, tài sản sai mục đích.

Cùng với giữ nghiêm kỷ luật tài chính, Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” được Bộ CHQS tỉnh triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Theo Đại tá Nguyễn Đức Cương, phong trào không chỉ dừng ở phát động mà được cụ thể hóa bằng các tiêu chí về quản lý, sử dụng ngân sách; chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai tài chính, phát huy dân chủ theo quy định. Việc gắn Phong trào thi đua “Đơn vị quản lý tài chính tốt” với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác tạo động lực để cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên rà soát cách làm, khắc phục hạn chế, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Thực tiễn công tác bảo đảm tài chính ở Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cho thấy, tham mưu sát yêu cầu nhiệm vụ, quản lý chặt chẽ nguồn lực, giữ nghiêm kỷ luật và tổ chức thi đua thiết thực là những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Công khai tài chính theo quy định, phát huy dân chủ giúp củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ; thực hành tiết kiệm thường xuyên góp phần hạn chế lãng phí, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".