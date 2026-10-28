Nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trường học

Chế biến thực phẩm chuẩn bị bữa ăn cho học sinh bán trú ở Trường Tiểu học Vĩnh Ninh.

Sau 3 năm triển khai, mô hình điểm tại 11 trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế, như Thuận Hòa, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Vỹ Dạ… đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Một trong những kết quả nổi bật là kiến thức về an toàn thực phẩm của đội ngũ trực tiếp chế biến được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ người chế biến đạt yêu cầu về kiến thức an toàn thực phẩm tăng từ 43,08% trước khi triển khai lên 95,42% sau tập huấn và thực hiện mô hình. Cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất tại các trường được cải thiện. Nếu trước đây có 4/11 trường chưa đạt tiêu chí về nền nhà và hệ thống cống thoát nước thì đến nay, 100% trường tham gia mô hình đã đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tỷ lệ mẫu bàn tay người chế biến không phát hiện mối nguy tăng từ 56,06% lên 72,73%; tỷ lệ mẫu thực phẩm không phát hiện mối nguy tăng từ 53,03% lên 88,64%. Việc ứng dụng phần mềm kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tại các bếp ăn.

Tại hội nghị, ngành y tế đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình tiếp nhận, chế biến, bảo quản thực phẩm; duy trì việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Việc duy trì mô hình bếp ăn bán trú an toàn góp phần phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh trên địa bàn thành phố.