Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, CA Hà Nội phối hợp CA các địa phương phát hiện, xử lý một số vụ việc liên quan các thanh, thiếu niên lợi dụng địa bàn, tuyến giao thông giáp ranh để gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội. Các lực lượng cũng phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Từ năm 2025 đến nay, CA Hà Nội cũng đã chi viện lực lượng, phương tiện hỗ trợ xử lý nhiều vụ cháy tại các địa phương lân cận...

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong điều kiện liên kết kinh tế, đô thị, hạ tầng giao thông, dịch chuyển dân cư ngày càng mạnh, các nguy cơ về an ninh, trật tự (ANTT) không dừng lại ở ranh giới hành chính. Vì vậy, bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh là trách nhiệm chung; cần xây dựng cơ chế chia sẻ, kiểm chứng, xử lý thông tin kịp thời, phân định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp.

Với công tác phòng, chống tội phạm, việc đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng sẽ càng có hiệu quả hơn nếu có sự phối hợp giữa CA các tỉnh, thành; để có thể cắt đứt các tuyến vận chuyển, địa bàn trung chuyển, không để tội phạm lợi dụng sự khác biệt về địa giới hoặc cơ chế phối hợp để né tránh xử lý.

Quy chế được ký kết quy định việc phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CA. Các hình thức phối hợp gồm trao đổi thông tin, tài liệu; huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý vụ việc; tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế.

Theo lãnh đạo Bộ CA, thời gian qua, “điểm nghẽn” trong phối hợp thường không phải do thiếu cơ chế hay đầu mối, mà chủ yếu nằm ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ, việc theo dõi, thực hiện những nội dung đã thống nhất cũng chưa thường xuyên. Vì vậy, khi CA địa phương đưa hoạt động phối hợp vào chiều sâu, thực chất, lấy hiệu quả bảo đảm ANTT và xử lý các vấn đề phát sinh tại từng địa phương làm thước đo; mở rộng phạm vi phối hợp tạo nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; không chỉ thể hiện trách nhiệm của lực lượng CA nói chung và CA các địa phương nói riêng, mà còn là giải pháp mới nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT trong tình hình mới.