Nâng cao hiệu quả áp dụng, thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo và người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đoàn luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan báo chí tại địa phương.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước giới thiệu chuyên đề “Pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất-Một số vấn đề cần thống nhất trong áp dụng, thi hành”.

Nội dung chuyên đề tập trung vào các quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm và các quy định pháp luật liên quan; cập nhật một số nội dung cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác áp dụng, thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Các báo cáo viện tập trung trao đổi về những vấn đề trọng tâm như: Nguyên tắc đăng ký; hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm; từ chối đăng ký; thực hiện đăng ký thay đổi đối với một số trường hợp cụ thể như: đăng ký thay đổi do mua bán nợ, đăng ký thay đổi trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm, đăng ký thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin về chi nhánh của pháp nhân là người yêu cầu đăng ký.

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp và hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật đối với một số vấn đề thực tiễn: Việc lập phiếu yêu cầu đăng ký đúng biểu mẫu theo quy định; về việc không yêu cầu xóa đăng ký khi thực hiện đăng ký thay đổi do tài sản hình thành trong tương lai đã hình thành và người sử dụng đất thực hiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên giấy chứng nhận, khi bên thế chấp thực hiện gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với thửa đất đã đăng ký thế chấp; việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ mà không từ chối đăng ký đối với trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất có sự thay đổi địa chỉ thường trú so với địa chỉ trên giấy chứng nhận; cơ chế phối hợp ba bên giữa cơ quan đăng ký, bên thế chấp, bên nhận thế chấp khi bên thế chấp thực hiện gia hạn thời hạn sử dụng đất hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản lên giấy chứng nhận của thửa đất đã đăng ký thế chấp…

Phát biểu bế mạc hội nghị tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Thị Thu Hằng khẳng định, việc tổ chức hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần thống nhất nhận thức trong áp dụng, thi hành pháp luật mà còn kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Các ý kiến trao đổi, thảo luận, phản ánh về thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP là cơ sở quan trọng để Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.