Nâng cao hiệu lực thi hành án hành chính

Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức cưỡng chế thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Tăng cường trách nhiệm giám sát thi hành các bản án

Việc thi hành án hành chính không đơn thuần giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn thể hiện thái độ của bộ máy công quyền trước phán quyết của cơ quan xét xử; qua đó góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và củng cố kỷ cương pháp luật.

Xác định rõ yêu cầu đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án hành chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xuyên suốt như: Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 28/10/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố;

Công văn số 562-CV/TU ngày 30/12/2025 về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố; Công văn số 1734-CV/TU ngày 28/7/2026 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 8/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2026 - 2030; Công văn số 1663-CV/TU ngày 13/7/2026 về việc tiếp tục chỉ đạo công tác thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố...

Các văn bản trên đã được các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc; từ đó trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chấp hành bản án hành chính được đặt ra ngày càng rõ hơn.

UBND thành phố cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, trong đó chú trọng việc tiếp nhận, chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hành chính; thường xuyên rà soát các bản án hành chính chưa thi hành xong để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Đáng chú ý, qua các cuộc họp rà soát toàn diện, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thi hành án; yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Thi hành án Dân sự thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả và tham mưu xem xét trách nhiệm đối với trường hợp chậm chấp hành, thi hành án.

Tiểu phẩm “Bản án từ đại ngàn” được lồng ghép khéo léo các tình huống nghiệp vụ của ngành Thi hành án tại Hội thi “Nghiệp vụ thi hành án dân sự giỏi” năm 2026. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo số liệu đến tháng 10/2026, toàn thành phố có 126 vụ việc thi hành án hành chính, gồm 47 vụ chuyển từ năm trước và 79 vụ thụ lý mới. Đến nay, 107 vụ việc đã được thi hành xong, đạt tỷ lệ 84,92%. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án hành chính.

Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp đã được các cơ quan, địa phương chủ động rà soát hồ sơ, tổ chức đo đạc, xác minh, đối thoại, làm việc với công dân và các cơ quan liên quan để từng bước tháo gỡ.

Đáng chú ý, một số địa phương đã đăng ký việc thi hành các bản án hành chính theo chỉ tiêu hằng năm tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 9/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết quả này cho thấy khi trách nhiệm được xác định cụ thể, có sự theo dõi, đôn đốc thường xuyên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những vụ việc tưởng chừng kéo dài vẫn có thể từng bước được giải quyết.

Đối với các bản án hành chính chưa thi hành, yêu cầu đặt ra là tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đối với từng vụ việc cụ thể. Trong quá trình đó, vai trò theo dõi, đôn đốc của cơ quan Thi hành án Dân sự thành phố có ý nghĩa quan trọng.

Việc thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình, hướng dẫn và kiến nghị tháo gỡ khó khăn đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài cần tiếp tục được duy trì, đồng thời gắn với cơ chế báo cáo, kiểm tra và xác định trách nhiệm rõ ràng.

Lực lượng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: VŨ TIẾN DŨNG

Cùng với chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát trách nhiệm thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; qua đó kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đây là một kênh giám sát có ý nghĩa, bởi phía sau mỗi bản án hành chính không chỉ là hồ sơ pháp lý mà còn là quyền lợi cụ thể của người dân. Việc tăng cường giám sát góp phần thúc đẩy cơ quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo bản án, hạn chế tình trạng vụ việc kéo dài gây bức xúc trong xã hội.

Ban Nội chính Thành ủy cũng thường xuyên trao đổi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình làm việc; ban hành văn bản phối hợp cung cấp thông tin về các bản án hành chính chưa thi hành; đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn, cập nhật những điểm mới về cải cách tư pháp và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Bảo đảm thượng tôn pháp luật qua từng bản án hành chính

Kết quả có 107/126 vụ việc đã thi hành xong là cơ sở để ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thi hành án hành chính. Nhưng mục tiêu cuối cùng không chỉ nằm ở việc nâng tỷ lệ thi hành án, mà sâu xa hơn là bảo đảm mọi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được tôn trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Muốn vậy, cần tiếp tục coi công tác thi hành án hành chính là một bộ phận của nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Chấp hành viên Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng công bố quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại số 149 Ông Ích Đường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đối với những vụ việc còn tồn đọng, cần phân loại cụ thể theo nguyên nhân: vướng pháp luật, vướng hồ sơ, vướng thẩm quyền, vướng nguồn lực hay vướng trong tổ chức thực hiện; từ đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn giải quyết.

Đặc biệt, đối với các vụ án liên quan đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở với các sở, ngành chuyên môn, cơ quan tư pháp và cơ quan theo dõi thi hành án hành chính.

Trong quá trình thực hiện, đối thoại với người dân cần được chú trọng, bảo đảm công khai, minh bạch, giải thích đầy đủ căn cứ pháp lý và phương án xử lý. Một bản án được thi hành không chỉ khép lại một vụ việc. Đó còn là sự khẳng định rằng pháp luật được thực hiện thống nhất, quyền của người dân được tôn trọng và quyết định của tòa án được bảo đảm trên thực tế.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố và giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng sự phối hợp của các cơ quan tư pháp và chính quyền cơ sở, công tác thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố ngày càng có những bước chuyển tích cực.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, Đà Nẵng đang từng bước tháo gỡ những vụ việc còn tồn đọng, hướng đến mục tiêu mọi bản án đã có hiệu lực pháp luật đều được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng nền hành chính kỷ cương, trách nhiệm, phục vụ, góp phần xây dựng thành phố “an bình, văn minh, hiện đại”.l