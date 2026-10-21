Nâng cao hiệu lực quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Sau khi sáp nhập, Sở Xây dựng đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị; đồng thời bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Sở gồm 9 phòng chuyên môn và 11 đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Qua hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của Sở ổn định, hoạt động thông suốt; phương thức quản lý từng bước được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, kết quả và tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn. Đây là nền tảng để Sở Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng và giao thông trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước của ngành, bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; theo dõi, kiểm soát quy mô phát triển các dự án nhà ở theo chỉ tiêu, mức phân bổ được phê duyệt, phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển đô thị, công nghiệp; tham mưu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng; tăng cường quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, tập trung vào cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, công viên, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Quang cảnh buổi làm việc.

Phối hợp triển khai các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có tính kết nối vùng theo chức năng quản lý nhà nước của Sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống quốc lộ, đường tỉnh; tăng cường kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc tham mưu xử lý các hư hỏng, bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu và đèn cảnh báo giao thông; nâng cao chất lượng quản lý các công trình bảo trì, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông…

Nâng cao hiệu lực quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Sở kiến nghị một số nội dung liên quan về: Tiếp nhận quản lý đường thủy nội địa quốc gia; điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định phương tiện; nạo vét, duy tu đường thủy nội địa; quy hoạch và phát triển đô thị; hạ tầng giao thông trọng điểm; nhà ở, nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản; thực hiện công tác bảo trì đường bộ; nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá vật liệu xây dựng; phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá vật liệu xây dựng; mở rộng đường giao thông nông thôn…

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận làm rõ kết quả đạt được; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về việc công bố giá vật liệu xây dựng, nguồn cung vật liệu phục vụ các công trình, dự án.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Phạm Văn Thịnh, Phan Thế Tuấn đề nghị Sở Xây dựng cần sâu sát hơn nữa trong công tác điều hành, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước cũng như hiệu quả tham mưu cho lãnh đạo thành phố.

Cần phát triển vận tải công cộng; rà soát lại đội ngũ cán bộ, phân công nhiệm vụ hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực sở trường; rà soát, tổ chức lại giao thông nhằm khắc phục dứt điểm các điểm xung đột; sớm hoàn thiện đề án xây dựng đô thị thông minh; nghiên cứu các vật liệu mới ứng dụng trong xây dựng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nhất trí với các ý kiến phát biểu trước đó của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của Sở thời gian qua, nổi bật là có nhiều đóng góp lớn trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Ninh và hoàn thành quy hoạch chung đô thị. Đây là nền tảng, tiền đề quan trọng để Bắc Ninh phát triển. Cùng với đó, Sở đã tích cực triển khai chương trình phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phan Thế Tuấn chỉ đạo một số nội dung trọng tâm đối với ngành xây dựng.

Đồng chí nhấn mạnh, khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vai trò, vị trí và yêu cầu đối với Sở Xây dựng đòi hỏi cao hơn: bảo đảm quy hoạch đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn; quản lý chặt chẽ đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, cần có giải pháp phát triển đô thị hài hòa với hạ tầng giao thông; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và khả năng chi trả của người dân, định hướng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Tập trung nhận diện những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Cơ bản nhất trí với các kiến nghị về quy hoạch chung đô thị, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch, trong đó đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí lưu ý, cần hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, cần quản lý nghiêm ngặt theo quy định. Trong điều chỉnh quy hoạch, phải quan tâm bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đi kèm. Về nhà ở xã hội và thị trường bất động sản, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ nếu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của địa phương đã được giải quyết dứt điểm.

Đồng chí cũng giao Sở Công Thương rà soát toàn bộ các mỏ khoáng sản đã cấp trước ngày 1/7/2025 và từ ngày 1/7/2025 đến nay, từ đó tham mưu giải pháp tháo gỡ, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng.

Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hạ tầng giao thông, đề xuất các danh mục, điểm cần ưu tiên đầu tư; trong đó đặc biệt ưu tiên kinh phí cho công tác chống ngập úng đô thị.