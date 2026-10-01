Nâng cao hiệu lực quản lý, phát triển thương mại điện tử

Đại diện Doanh nghiệp tham gia thực hành livestream tại Hội nghị. (Ảnh: BCT)

Hội nghị nhằm hỗ trợ địa phương hoàn thiện công tác quản lý, giám sát và định hướng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật về thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Các nội dung tập huấn tập trung vào cập nhật khung khổ pháp lý, xu hướng vận hành và các tiêu chuẩn tuân thủ trong lĩnh vực thương mại điện tử; chuẩn hóa quy trình vận hành gian hàng trên các nền tảng trực tuyến; ứng dụng công nghệ số, AI trong xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển nội dung số và livestream bán hàng minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Kim Phượng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, thương mại điện tử ngày càng trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn Hải Phòng đã chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức kinh doanh và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vẫn chưa làm chủ các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; còn lúng túng trong chuẩn hóa gian hàng số, tìm kiếm đầu ra và sử dụng các phương thức tiếp thị hiện đại như livestream.

Theo bà Vũ Thị Kim Phượng - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS), Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng thực tiễn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp, từ khởi tạo, quản trị gian hàng đến xây dựng nội dung, truyền thông và livestream bán hàng. Lãnh đạo Sở Công thương thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.

Trình bày tổng quan thị trường thương mại điện tử, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (eComDX) cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, đa dạng ngành hàng và ngày càng khẳng định vai trò là kênh bán hàng chủ lực trong nền kinh tế số. Trên 3 sàn Shopee, Lazada và TikTok Shop, số lượng shop Mall giảm 6% nhưng doanh số tăng 54%, cho thấy doanh số ngày càng tập trung vào nhóm nhà bán hàng chính hãng. Tổng doanh số trên 4 sàn lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 291.600 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về năng lực thích ứng và tuân thủ. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chịu áp lực từ giá bán tăng, yêu cầu về kế toán, hóa đơn điện tử và vận hành trên môi trường số. Ở chiều ngược lại, thương mại điện tử vẫn còn nhiều dư địa phát triển khi quy mô thị trường đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Trong bối cảnh thương mại điện tử chuyển từ tăng trưởng nóng sang tăng trưởng dựa trên giá trị và bền vững, Cục Thương mại điện tử sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực tuân thủ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp với địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương sẽ được chú trọng, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến tăng cường quản lý, giám sát hoạt động trên môi trường số, góp phần xây dựng thị trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Chia sẻ giải pháp tối ưu gian hàng trên Shopee, ông Nguyễn Trung Kiên - Đại diện Tuki Group cho rằng doanh nghiệp cần quan tâm không chỉ số lượng đơn hàng mà cả doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình và tần suất mua lại. Theo đó, nhà bán hàng cần chuẩn hóa gian hàng với tên sản phẩm phù hợp, hình ảnh, video rõ ràng, mô tả chi tiết và tập trung vào các sản phẩm chủ lực. Các công cụ như Shopee Video, livestream, Affiliate, quảng cáo và traffic từ Facebook, TikTok có thể được kết hợp để tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Doanh nghiệp cũng có thể khai thác lợi thế của sản phẩm đặc sản, OCOP và sản phẩm có đầy đủ giấy tờ để mở rộng thị trường.

Từ những kiến thức về thị trường, xu hướng thương mại điện tử đến kỹ năng tối ưu gian hàng và livestream, Hội nghị cung cấp những công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng từng bước ứng dụng vào hoạt động kinh doanh trên môi trường số.