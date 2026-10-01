Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.