Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
Sáng 1/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân và Đảng bộ Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc thành ủy. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Trần Đức Thắng, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam Thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-cua-he-thong-chinh-tri-420278.htm