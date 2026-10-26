Nâng cao hiểu biết và bản lĩnh pháp lý số cho thế hệ trẻ tại TPHCM

5 gương mặt sinh viên xuất sắc nhất, đại diện tiêu biểu của Phân hiệu TPHCM tham gia tranh tài tại Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cấp Học viện tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 25/10, khoa Luật và khoa học liên ngành thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2026 với chủ đề “CyberLaw Challenge - Thế hệ trẻ và bản lĩnh pháp lý số”. Đây là hoạt động học thuật thường niên có ý nghĩa thiết thực hướng đến Kỷ niệm 50 năm thành lập Phân hiệu Học viện (30/10/1976 - 30/10/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Sự kiện không chỉ đổi mới phương thức giáo dục mà còn tăng cường gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên số.

Điểm nhấn của CyberLaw Challenge 2026 là hình thức thi đấu đa dạng, kết hợp hài hòa giữa tri thức pháp luật, năng lực sáng tạo và khả năng xử lý tình huống qua 3 vòng thi.

Trong bối cảnh không gian mạng tác động sâu rộng đến mọi mặt của xã hội, việc bồi đắp kiến thức pháp lý và hình thành tư duy ứng xử có trách nhiệm cho thế hệ trẻ ngày càng trở nên cấp thiết. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 80 sinh viên đăng ký tham gia đến từ các khóa K23, K24, K25 và K26, tranh tài sôi nổi trong 6 đội thi chính thức. Sự giao lưu học hỏi giữa nhiều thế hệ người học đã tạo nên bầu không khí tranh tài đoàn kết, kích thích tinh thần tư duy độc lập và giải quyết các bài toán pháp lý phát sinh từ đời sống thực tế.

Điểm nhấn của CyberLaw Challenge 2026 là hình thức thi đấu đa dạng, kết hợp hài hòa giữa tri thức pháp luật, năng lực sáng tạo và khả năng xử lý tình huống qua 3 vòng thi: Sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật, Giải mã ô chữ và Giải quyết tình huống thực tiễn. Các đội thi tự tin thể hiện sự hiểu biết và phản biện nhạy bén trước nhiều đề tài mang tính thời sự cao như: bảo vệ dữ liệu cá nhân; an ninh mạng và an toàn thông tin; phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; khía cạnh pháp lý của trí tuệ nhân tạo (AI); văn hóa ứng xử trên mạng xã hội; bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử; quyền sở hữu trí tuệ số cùng quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên môi trường số.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, TS Lê Văn Quyến, Phó Trưởng khoa Luật và khoa học liên ngành nhấn mạnh giá trị cao nhất của tri thức pháp luật không chỉ nằm ở khả năng ghi nhớ các điều luật, mà ở năng lực nhận diện vấn đề, phân tích đúng bản chất sự việc và bảo vệ các giá trị chính đáng.

Các đội thi tự tin thể hiện sự hiểu biết và phản biện nhạy bén trước nhiều đề tài mang tính thời sự cao.

“Lấy chất lượng nhận thức pháp luật làm nền tảng, lấy năng lực vận dụng pháp luật làm trọng tâm, lấy sự chuyển biến trong hành vi làm thước đo và lấy trách nhiệm công dân số làm mục tiêu hướng đến”, TS Quyến khẳng định.

Sau các phần tranh tài, Đội thi số 6 mang tên “Từ A - Z” giành ngôi vị Quán quân. Giải Á quân thuộc về Đội 3 “Thanh tra A”, giải Quý quân được trao cho Đội 4 “Biết Luật - Biết Đường” và giải Khuyến khích thuộc về Đội 1 “Chưa thua - Chưa về”.

Đặc biệt, ban giám khảo đánh giá toàn diện về tư duy pháp lý, kỹ năng lập luận, khả năng diễn xuất và bản lĩnh sân khấu để lựa chọn 5 gương mặt sinh viên xuất sắc nhất, đại diện tiêu biểu của Phân hiệu TPHCM tham gia tranh tài tại Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cấp Học viện tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới.